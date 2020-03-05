Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний ПАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа Компаний», «Группа»).

Основные итоги:

Финансовые показатели, млрд. руб. за год, закончившийся 31.12.2018 за год, закончившийся 31.12.2019 Изменение г/г Выручка, в т.ч.: 254,0 249,6 -1,7% Выручка за услуги по передаче электроэнергии (основная деятельность) 213,1 222,4 4,4% Скорр. EBITDA(1) 133,6 136,2 1,9% Прибыль за период 92,8 86,6 -6,7% Общий совокупный доход 101,2 94,1 -7,0%

(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого обесценения основных средств, выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, прибыли от обмена активов (только для 2019 г.), убытка от выбытия зависимого общества (только для 2019 г.), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.

Операционные показатели(2):

Операционные показатели за год, закончившийся 31.12.2018 за год, закончившийся 31.12.2019 Изменение г/г Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг, млрд. кВтч 557,7 558,7 0,2% Трансформаторная мощность(3), ГВА 351,9 352,9 0,3% Протяженность линий электропередачи(3), тыс. км 145,9 148,3 1,6% Количество подстанций (ЕНЭС)(3) 958 951 -0,7%

(2) ПАО «ФСК ЕЭС»

(3) С учетом арендованных ЛЭП и ПС

Основные события 2019 года и после отчетной даты:

Финансово-экономические:

В рамках заключенного договора мены ПАО «ФСК ЕЭС» консолидировало объекты ЕНЭС, принадлежащие АО «ДВЭУК».

В 2019 агентства Moody’s и Fitch Ratings повысили кредитный рейтинг ПАО «ФСК ЕЭС» на одну ступень до уровня «Baa3» и «BBB», а агентства S&P и АКРА подтвердили ранее выданные рейтинги на уровне «BВВ-» и «ААА (RU)», соответственно. Прогноз по всем присвоенным ПАО «ФСК ЕЭС» кредитным рейтингам «стабильный», рейтинги соответствуют уровням суверенных рейтингов Российской Федерации.

В марте 2019 года был погашен выпуск еврооблигаций Компании объемом 17,5 млрд. рублей.

В июне 2019 года на годовом Общем собрании акционеров было принято решение направить на выплату дивидендов за 2018 год 20,4 млрд. руб.

В декабре на внеочередном Общем собрании акционеров было принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года. На выплату направлено 11,2 млрд. руб.

Производственные:

Ввод в Иркутской области финальных звеньев Пеледуйского энергокольца – подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог».

Завершение мероприятий по электроснабжению нефтепровода ВСТО и необходимых работ в ЕНЭС для пуска газопровода «Сила Сибири».

Ввод группы подстанций для нефтегазовых промыслов и трубопровода «Заполярье – Пурпе» в ЯНАО.

Завершение создания схем выдачи мощности Нововоронежской АЭС-2 и Зарамагской ГЭС-1.

Введен в опытную эксплуатацию цифровой оптический трансформатор напряжения на ПС 220 кВ «Борская» Нижегородской области, являющийся собственной разработкой компании

Комментируя результаты Группы Компаний за 2019 год, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров отметил:

«В абсолютных значениях финансово-экономические показатели за 2019 год – одни из самых сильных за все годы. Одновременно, в 2019 году выросла надежность электроснабжения потребителей, завершен ряд знаковых проектов развития, проведена консолидация дальневосточных магистральных сетевых активов. Подчеркну, что компания существенно продвинулась в реализации мероприятий, определенных «майским указом» Президента: около половины из них на сегодня успешно реализовано. Таким образом, Федеральная сетевая компания остается стабильным и предсказуемым партнером для потребителей, государства и инвесторов»

Финансовые результаты за 2019 г.

Выручка Группы составила 249,6 млрд. руб., в том числе:

- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 222,4 млрд. руб., что на 4,4% (9,3 млрд. руб.) выше показателя прошлого года, в том числе, за счет:

роста выручки по передаче электроэнергии вследствие роста тарифа с 01.07.2018 и 01.07.2019 на 5,5% в обоих случаях;

роста доходов от компенсации потерь в связи с ростом тарифа на оплату нормативно-технологических потерь электроэнергии, величина которого приравнивается к средневзвешенной ставке на покупку электроэнергии и мощности ПАО «АТС» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458.

- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 17,2 млрд. руб. Снижение выручки на 20% (на 4,3 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;

- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС», составила 4,4 млрд. руб. Снижение по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 27,9% (на 1,7 млрд. руб.) связано с изменением процента завершенности работ на разных этапах строительных проектов;

- выручка за техобслуживание и ремонт электросетевых объектов сторонних собственников выросла на 28,6% (0,4 млрд. руб.) и составила 1,8 млрд. руб. Рост выручки обусловлен увеличением объемов оказываемых услуг дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС»;

- выручка от продажи электроэнергии составила 1,7 млрд. руб. (на 7,7 млрд. руб. меньше показателя прошлого года), что объясняется снижением объемов реализации электроэнергии дочерним обществом ПАО «ФСК ЕЭС».

Операционные расходы(4)

(в млрд. руб., за исключением %) 2018 г. % от общей суммы операционных расходов 2019 г. % от общей суммы операционных расходов Изменение г/г Амортизация 33,5 23,1% 37,9 24,9% 13,1% Покупная электроэнергия для производственных нужд 38,1 26,2% 37,7 24,8% -1,0% Налоги и сборы 21,2 14,6% 20,1 13,2% -5,2% Транзит электроэнергии 1,5 1,0% 1,8 1,2% 20,0% Прочие операционные расходы 51,0 35,1% 54,5 35,9% 6,9% Всего операционные расходы 145,3 100,0% 152,0 100,0% 4,6%

(4) Без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭС

Операционные расходы в 2019 году составили 152,0 млрд. руб., увеличившись относительно сопоставимого периода на 6,7 млрд. руб. или 4,6%:

рост по отдельным статьям затрат (амортизация, транзит электроэнергии) был компенсирован снижением расходов на закупку топлива для МГЭС, налоговых отчислений и покупку электроэнергии и мощности на компенсацию потерь;

увеличение амортизации на 4,4 млрд. руб. (+13,1%) связано с вводом новых мощностей;

рост расходов на транзит электроэнергии связан с увеличением объемов транзита электроэнергии через сети республики Казахстан;

увеличение прочих операционных расходов на 3,5 млрд. рублей (6,9%) связано, в основном, с ростом затрат на аренду объектов электросетевого хозяйства (по договорам о порядке использования объектов ЕНЭС, принадлежащих иным собственникам в соответствии с тарифами, утвержденными ФАС России), увеличением количества обслуживаемого оборудования и инфляционным фактором.

В 2019 году прибыль Группы снизилась на 6,2 млрд. руб. (-6,7%) и составила 86,6 млрд. руб. в связи со снижением выручки по ТП (на 4,3 млрд.руб.) и ростом амортизации (на 4,6 млрд.руб.). Общий совокупный доход также снизился на 7,1 млрд. руб. (-7,0%) и составил 94,1 млрд. руб.

Выборочные статьи баланса

(млрд. руб.) 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2019 г. Изменение, % АКТИВЫ Внеоборотные активы 1 057,5 1 165,7 10,2% Оборотные активы 151,6 124,6 -17,8% Итого активы 1 209,1 1 290,3 6,7% КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Долгосрочные обязательства 276,0 287,3 4,1% в т.ч. долгосрочные заемные средства 224,6 208,3 -7,3% Краткосрочные обязательства 93,9 101,2 7,8% в т.ч. краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств 22,2 31,4 41,4% Итого обязательства 369,9 388,5 5,0% Капитал акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 839,0 901,6 7,5% Доля неконтролирующих акционеров 0,2 0,2 - Итого капитал 839,2 901,8 7,5% Итого капитал и обязательства 1 209,1 1 290,3 6,7%

Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС по сравнению с показателем на начало года увеличились на 81,2 млрд. руб. (+6,7%) и на конец отчетного периода составили 1 290,3 млрд. руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 165,7 млрд. руб. и оборотных активов – 124,6 млрд. руб.

Долговые обязательства Группы ФСК по сравнению с началом года снизились на 7,1 млрд. руб. При этом в связи с применением нового стандарта МСФО 16 «Аренда» в составе долговых обязательств в 2019 году отражены обязательства по аренде (в большей части земли) в сумме 12,8 млрд. руб. Без учета этого фактора общее снижение долга составило 19,9 млрд. руб. Показатель долг / скорр.EBITDA на 31.12.2019 г. равен 1,76 (без учета применения нового стандарта МСФО 1,67).

Аудированная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за 2019 год размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке:

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/

Конференц-звонок и вэбкаст

Компания приглашает инвесторов и аналитиков принять участие в конференц-звонке и вэбкасте, который состоится в четверг, 5 марта 2020 г. в 15:00 МСК (12:00 Лондон).

Ссылка для предварительной регистрации и подключения к вэбкасту (доступ к странице вэбкаста будет открыт в день мероприятия за 15 минут до его начала):

https://webcasts.eqs.com/fgcues20200305

Информация для подключения к конференц-звонку:

Для русскоговорящих участников Для англоговорящих участников Код доступа к конференции (Conference ID) 9391852 1482992 Номера для участников из: России +7 495 646 9190 (локальный номер - Local access) 8 10 8002 8675011 (бесплатный номер - Toll free) Великобритании +44 330 336 9411 (Local access) 0800 279 7204 (Toll free) США +1 323-794-2588 (Local access) 888-220-8451 (Toll free) Германии +49 69 2222 2018 (Local access) 0800 101 1732 (Toll free) Швеции +46 8 5065 3942 (Local access) 0200 883 464 (Toll free) Гонконга +852 3018 4588 (Local access) 800 961 384 (Toll free) * звонок на бесплатный номер из другой страны будет тарифицироваться по тарифам Вашего оператора связи

Повтор звонка будет доступен до 12 марта 2020 года по телефонам: