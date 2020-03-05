В рамках проекта технического перевооружения производства электронных агрегатов на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех введены в эксплуатацию две новые автоматические гальванические линии по производству печатных плат более высокого класса точности, в том числе для системы управления двигателем ПД-14.

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

Пермское предприятие «ОДК-СТАР» разработало и серийно производит системы автоматического управления (САУ) газотурбинным двигателем пятого поколения ПД-14, предназначенным для установки на новейший российский самолет МС-21. К настоящему моменту предприятие серийно произвело и отгрузило головному изготовителю двигателя ПД-14 – компании «ОДК-Пермские моторы» – 5 комплектов САУ ПД-14.

Система управления авиадвигателем ПД-14 состоит из электронного регулятора РЭД-14 и исполнительной гидромеханической части – дозатора топлива ДТ-14М, блока насосов БН-14М, блока защиты двигателя БЗД-14 и запорного клапана первого коллектора ЗК-14-1. Электронный регулятор с полной ответственностью (типа FADEC) РЭД-14 обеспечивает комплексное всережимное управление авиационным двигателем, ограничение предельных параметров, оперативную диагностику и защиту двигателя, а также информационный обмен с системами самолета и двигателя. Гидромеханическая часть системы отвечает за топливопитание двигателя и средств его механизации.

Ввод в эксплуатацию двух новых автоматических производственных линий российского производства – химической и гальванической металлизации отверстий печатных плат – позволит «ОДК-СТАР» повысить качество (за счет статистического управления процессами химического и гальванического нанесения металлических покрытий) и количество выпускаемых печатных плат для электронных агрегатов, в частности, для электронного регулятора РЭД-14; практически полностью исключить ручной труд на этом технологическом этапе и вдвое увеличить производительность труда.

«Мы сделали важный шаг на пути к изготовлению на собственных производственных мощностях гибко-жестких многослойных печатных плат для электронной части системы управления авиадвигателем ПД-14. Этот и последующие шаги в данном направлении позволят нам поднять на новый качественный уровень процесс изготовления САУ ПД-14, а также других перспективных систем управления двигателями», – отметил управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Остапенко.

«ОДК-СТАР» разработало первую в России соответствующую лучшим мировым аналогам и отвечающую всем современным требованиям по ресурсам, срокам службы и показателям надежности систему автоматического управления авиационными гражданскими двигателями. САУ ПД-14 работает без гидромеханического резервирования: за все режимы работы двигателя – от запуска до останова – отвечает электроника. Вторая ключевая особенность системы управления – огромные ресурсы: 40 000 часов – ресурс до первого ремонта всех блоков, 20 000 часов – до первого ремонта блока насосов. При комплектации САУ ПД-14 используются только российские современные компоненты и элементная база.