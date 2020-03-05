«Россети Северный Кавказ» обеспечат выдачу 1 МВт дополнительной энергомощности международному аэропорту «Ставрополь им. А.В. Суворова». Мощность воздушному транспортному узлу требуется в связи с его предстоящей реконструкцией.

Основной источник питания энергопринимающих устройств воздушной гавани - подстанция «Аэропорт». Чтобы обеспечить возрастающие энергопотребности потребителей, в том числе и аэропорта, «Россети Северный Кавказ» запланировали комплексную масштабную модернизацию и расширение этого питающего центра. На объекте планируется внедрение технологий «цифровой подстанции» и переводом на напряжение 110 кВ.

«Нам предстоит масштабная работа на этом энергообъекте. Увеличение мощности питающего центра, комплексная модернизация оборудования позволят подключать новых потребителей и добавлять мощность уже имеющимся. Реконструкцию подстанции мы проведем в рамках инвестиционной программы энергокомпании», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Общий объем инвестиций «Россети Северный Кавказ» в реализацию проекта по расширению и модернизации подстанции «Аэропорт» превысит 340 млн рублей. По проекту здесь будут установлены два новых силовых трансформатора по 25 МВА каждый с устройствами автоматического регулирования напряжения, смонтированы распределительные устройства 110 кВ и 10 кВ, установлено новейшее цифровое оборудование с возможностью телеуправления, передачи данных и контролируемых параметров на диспетчерский пункт. Оборудование питающего центра будет оснащено современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

В рамках предстоящих работ планируется также монтаж заходов высоковольтной воздушной линии 110 кВ «Старомарьевская СЭС – Промкомплекс». В результате будут образованы две новые линии протяженностью по 4 километра. Для борьбы с гололедными образованиями на проводах и грозотросах на линиях будет организована система плавки гололеда. После реконструкции и перевода на напряжение 110 кВ изменится диспетчерское название питающего центра на ПС 110 кВ «Михайловск». Комплекс работ энергетики планируют завершить до 2022 года.