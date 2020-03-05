Компания «Россети Юг» в 2019 году приняла на баланс 4,9 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП), а также комплектные трансформаторные подстанции (КТП) мощностью 1091 МВА на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Еще более 230 км ЛЭП, а также КТП мощностью более 130 МВА (в том числе бесхозяйных электросетевых активов) планируется консолидировать в 2020 году.

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в ходе своего рабочего визита в Тверскую область призвал руководителей муниципалитетов активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий “Россетей”.

«Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей. Бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. На сегодняшний день свыше 18,5 тысяч линий электропередачи и трансформаторных подстанций не имеют собственника. Группа компаний «Россети» готова брать их на баланс и активно занимается этой работой», - отметил глава компании.

В «Россети Юг» наиболее крупные проекты объединения электросетевого хозяйства, реализованные 2019 году, – консолидация электросетевого имущества МУПП «ВМЭС» в рамках замещения активов должника. Прирост объема электросетевого хозяйства составил 3,3 тыс. км линий электропередачи, общая мощность приобретенных КТП - 908 МВА. С переходом на единые стандарты обслуживания сетей группы «Россети» по всем восьми районам Волгограда наблюдается снижение технологических нарушений на 15,2 %. Длительность отключений сократилась на 3% и составила 1 час 51 мин. Потери электроэнергии снизились почти на 2,4%, что позволило сэкономить 73,2 млн кВт*ч.

В Астрахани по концессионному соглашению в пользование астраханского филиала компании переданы более 170 км воздушных линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией четыре района, и КТП общей мощностью 39,6 МВА. После консолидации проведен ремонт и замена ветхих линий электропередачи. Также отремонтированы две трансформаторные подстанции в Ленинском и Советском районах города Астрахань. Данные мероприятия значительно улучшили энергоснабжение потребителей региона.

В Ростовской области приобретение долей в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж», обеспечивающем электроэнергией часть г.Таганрога и Неклиновского района, позволило сократить количество неэффективных ТСО и увеличить электросетевое имущество, находящееся под управлением группы компаний «Россети», на 1,3 тыс. км воздушных линий и на 108,8 МВА мощности.

В Республике Калмыкия филиалом «Россети Юг» в 2019 году на муниципальных торгах приобретено 85,5 км линий Большецарынского сельского муниципального образования. Общая мощность приобретенных КТП - 7,8 МВА. Сейчас в Республике Калмыкия доля «Россети Юг» на рынке оказываемых услуг по передаче электроэнергии – 100%.

Генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев подчеркивает, что консолидация обозначенных активов уже повысила эффективность управления электросетевым комплексом, снизила число нарушений, сократила издержки, позволила оптимизировать затраты на присоединение новых потребителей.

Напомним, вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, - одна из приоритетных задач, которая обозначена сегодня правительством страны перед энергетиками. Компания «Россети Юг» совместно с муниципалитетами активно ведет работу по выявлению и принятию на баланс бесхозяйных объектов, которые остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. Они негативно влияют на качество и безопасность энергоснабжения потребителей, могут стать препятствием для подключения новых потребителей и для развития электросетевого комплекса. Подать заявку на передачу имущества на баланс компании можно на сайте.