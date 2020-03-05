Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства рассказал о прохождении субъектами электроэнергетики отопительного сезона 2019-2020 годов.

«Основной максимум пройден в штатном режиме, была обеспечена надежная работа электростанций и электросетевого комплекса и сохранялся необходимый запас генерирующих мощностей», – сообщил Юрий Маневич.

Заместитель Министра отметил, что среднее время отключения при авариях составило около двух часов – это лучший показатель за последние годы. Такой результат был обеспечен во многом благодаря внедрению энергокомпаниями интеллектуальных систем управления, которые позволяют в оперативном режиме контролировать состояние оборудования и обеспечивать быстрое реагирование на внештатные ситуации.