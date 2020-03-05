RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Встречи

Юрий Маневич: "Обеспечена надежная работа электростанций и электросетевого комплекса в отопительном сезоне"

Юрий Маневич: Обеспечена надежная работа электростанций и электросетевого комплекса в отопительном сезоне

5 марта 2020, 10:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

164 просмотра

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства рассказал о прохождении субъектами электроэнергетики отопительного сезона 2019-2020 годов.

«Основной максимум пройден в штатном режиме, была обеспечена надежная работа электростанций и электросетевого комплекса и сохранялся необходимый запас генерирующих мощностей», – сообщил Юрий Маневич.

Заместитель Министра отметил, что среднее время отключения при авариях составило около двух часов – это лучший показатель за последние годы. Такой результат был обеспечен во многом благодаря внедрению энергокомпаниями интеллектуальных систем управления, которые позволяют в оперативном режиме контролировать состояние оборудования и обеспечивать быстрое реагирование на внештатные ситуации.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Надежно, безопасно, доступно: главный инженер
Александр Новак выступил с докладом в рамках
Александр Новак совершил рабочую поездку в Челябинскую область
Александр Новак принял участие в совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина по наиболее актуальным международным проблемам
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно