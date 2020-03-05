В Новосибирске в опытном режиме запустили первую в России "умную" систему электроснабжения. Разработчики надеются, что с ее помощью можно будет увеличить эффективность, надежность и экологичность малых электростанций, находящихся на больших расстояниях от общих электросетей. Об этом пишет пресс-служба Новосибирского государственного технического университета.

"Инженеры факультета энергетики НГТУ НЭТИ запустили в опытную эксплуатацию первый российский беспилотный комплекс, позволяющий в автоматическом режиме поставлять электроэнергию малой генерации в общую сеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка позволит не только демонополизировать российский рынок электроэнергии и снизить себестоимость жилья, но сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Главной особенностью разработки является ее полная автономность от человеческого вмешательства, она управляется автоматически, оператор лишь следит за корректностью работы. Главным образом, разработка ориентирована на удаленные объекты: заводы или жилые комплексы, которые используют собственные электростанции из-за того, что электроэнергия из общих сетей для них слишком дорога, поскольку существенная ее часть теряется при передаче на большие расстояния. Смартгрид же позволяет объединять малые электростанции в целые энергосистемы, работающие в автономном режиме.

Также технология решает проблему надежности. В случае аварии или потребности в дополнительных мощностях она в автоматическом режиме может получать эти мощности из общей электросети. Система дает возможность и обратному процессу - передаче мощностей из малых электростанций в общую сеть. Таким образом, собственники малых электростанций могут не только обеспечивать энергией свои объекты, но и продавать излишки в общую сеть.

Благодаря снижению потерь при передаче электроэнергии снизится и число вредных газов, выбрасываемых в атмосферу. При этом для интеграции или отключения малых электростанций в общую сеть требуется долгий и дорогостоящий процесс реконструкции самих сетей. Разработчики рассчитывают, что внедрение смартгридов привлечет дополнительные инвестиции малого и среднего бизнеса в российскую энергетику. По предварительным подсчетам, продажа электроэнергии в общую сеть может сократить срок окупаемости локальной станции на 30-50%.

Разработка создана инженерами факультета энергетики НГТУ совместно с новосибирской инновационной компанией "Модульные системы торнадо". Она вводится в эксплуатацию в жилом массиве "Березовое" в Новосибирске. На объекте уже завершен монтаж оборудования, обучение персонала, осуществлены тесовые пуски. Весь цикл работ планируется закончить в марте-апреле этого года.