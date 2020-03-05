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За рубежом

В американском штате Вирджиния принят закон о доведении доли ВИЭ до 100% в общем энергобалансе

В американском штате Вирджиния принят закон о доведении доли ВИЭ до 100% в общем энергобалансе

5 марта 2020, 11:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Utility Dive, США
Отрасль: Электроэнергетика 

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Парламент американского штата Вирджиния принял закон (Virginia Clean Economy Act, VCEA), который предусматривает доведение доли ВИЭ-генерации в структуре генерирующих мощностей до 100% к 2050 г.

Новый закон, одобренный обеими палатами при минимальном преимуществе, закрепляет программу по формированию энергобаланса штата полностью на основе ресурсов с нулевым уровнем выбросов СО2, представленную в сентябре 2019 г. в исполнительном приказе (executive order) губернатора. Кроме того, поставлена задача обеспечить в Вирджинии к 2035 г. ввод до 5,2 ГВт новой ветровой генерации на шельфе и до 2,4 ГВт за счет накопителей энергии. Регулирующие органы получают полномочия блокировать строительство новых электростанций, которые могут стать источником выбросов СО2, что является достаточно смелым решением для штата, активно развивающего в последние годы генерацию на природном газе.

Одновременно с принятием VCEA холдинг Dominion Energy Inc. – монополист штата в области энергоснабжения – официально объявил о планах обеспечить на своих объектах снижение выбросов СО2 до нуля к 2050 г.

Официальный сайт Utility Dive

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