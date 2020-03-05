Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий 4 марта принял участие в практическом семинаре Федеральной антимонопольной службы «Эволюция тарифного регулирования в 2020 году: шаг в будущее», где представил промежуточные результаты пилотного проекта по внедрению технологии управления спросом на розничном рынке электроэнергии.

Доклад Опадчего на панельной дискуссии семинара «Эволюция тарифного регулирования в 2020 году. Региональная повестка» был посвящен реализуемому Системным оператором проекту в рамках цифровой трансформации электроэнергетики – агрегаторам управления спросом на электроэнергию на розничном рынке.

С июня 2019 года Системный оператор, согласно постановлению Правительства № 287 от 20.03.2019, реализует пилотный проект, целью которого является отработка технических и технологических решений, формирование агрегаторов управления спросом розничных потребителей как нового типа участников энергорынка и создание класса активных потребителей электроэнергии, способных адаптировать свое потребление к складывающимся в энергосистеме условиям. В рамках пилотного проекта отбор исполнителей услуг по управлению спросом проводится один раз в квартал, что позволяет оперативно вносить коррективы в условия реализации пилотного проекта.

Федор Опадчий отметил значительный рост интереса к проекту. Если в июне 2019 года на первый отбор пришло 29 компаний-агрегаторов, объединяющих возможности 45 конечных объектов агрегированного управления, и всего было отобрано 20 агрегаторов, то в декабре на третий отбор пришло 53 агрегатора и было отобрано 47 из них, представляющих уже 156 объектов агрегированного управления. Среди них торговые и офисные центры, пищевые и сельхозпредприятия, телекоммуникационные компании, металлургия, машиностроение, транспорт.

Семинар «Эволюция тарифного регулирования в 2020 году: шаг в будущее» проходит 4 – 5 марта в Сочи. На нем обсуждаются практические вопросы применения законодательства в области государственного тарифного регулирования, регуляторные нововведения 2020 года. В семинаре принимают участие руководители и специалисты ФАС России, представители федеральных органов исполнительной власти, регулируемые организации.