О мерах поддержи дотационных регионов рассказал Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на совещании Президента с членами Правительства.

По его словам, Правительство в постоянном режиме занимается вопросами развития регионов, очень много делается в рамках национальных проектов, решаются самые важные вопросы–строительство больниц, школ, дорог, аварийное жилье и так далее.

«Однако, есть регионы, которые в силу объективных обстоятельств не обладают развитой промышленностью, там нет достаточного экономического потенциала, поэтому было принято решение для таких десяти регионов разработать индивидуальные программы развития в дополнение к уже существующим мерам», - рассказал министр.

За основу были взяты основу четыре показателя: доходы населения, уровень инвестиций, высокий уровень безработицы и бедности. В число таких регионов попали республики Адыгея, Алтай, Карелия, Тыва, Чувашия, Марий-Эл и Калмыкия, Псковская область и Курганская область, Алтайский край. Для таких субъектов разработаны индивидуальные программы, целью которых является именно самостоятельное развитие региональной экономики, то есть создание экономического потенциала.

Максим Решетников сообщил, что их реализация позволит увеличить доходы граждан в этих регионах за пять лет на 6,5 тыс. рублей или примерно на 30%. Он отметил, что общий объем финансирования таких программ за счет средств федерального бюджета на период до 2024 года составит 50 млрд рублей.

«То есть это по миллиарду на каждый регион дополнительно в год. Соответственно, софинансирование из региональных бюджетов – 1 %, то есть это практически полностью финансирование из федерального бюджета», - пояснил он. При этом, министр подчеркнул, что основные средства будут направлены на мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, создание производственных площадок, особых экономических зон, технопарков, развитии туризма, а также на развитии инфраструктуры, которая для этого необходима. «Десять процентов средств необходимо направить на развитие инфраструктуры для комплексной жилищной застройки, чтобы и жилищные вопросы в этих субъектах тоже сдвинуть с точки», - добавил он.

Основная задача всех этих мер, по словам Максима Решетникова, создание порядка 70 000 новых рабочих мест в этих субъектах. Для быстрой и эффективной реализации этих программ он предложил опробовать особую систему управления.