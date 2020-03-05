Солнечная станция «Нептун-2» (Новосергиевский район Оренбургской области) начала поставлять мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Допуск к работе выдан регулирующими органами после успешного завершения всех испытаний. Станция соответствует всем требованиям для работы на ОРЭМ, в том числе необходимому уровню локализации – проценту использования оборудования российского производства. По оценке Министерства промышленности и торговли РФ, уровень локализации солнечной станции «Нептун-2» составляет 88%.

Напомним, пуско-наладочные работы на объекте были завершены в январе 2020 года. Станция «Нептун-2» является второй очередью объекта, введенного в строй в 2018 году, она увеличит мощность массива на 15 МВт до 60 МВт.

Параллельно с этим в Светлинском районе начались пуско-наладочные работы на гелиостанции «Сатурн» мощностью 30 МВт. На площадке завершены строительство и монтаж оборудования. Подача первого тока в сеть планируется в апреле 2020 года.

В рамках программы развития возобновляемой энергетики "Солнечная система" ПАО "Т Плюс" реализовало проекты на 3 площадках общей мощностью 160 МВт, включая объект «Нептун-2». До 2022 года компания планирует ввести в строй еще 55 МВт "зеленой" генерации – объекты «Сатурн» и «Сатурн-2».