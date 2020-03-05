Строительство крупного транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в промышленно-логистическом парке Новосибирской области планируется в 2020 году.

«Инвестор намерен выйти на площадку в строительном сезоне 2020 года», – уточнили «Ъ» в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Соглашение о строительстве ТЛЦ в регионе было подписано в прошлом году между властями Новосибирской области, РЖД и ООО «Новосибирский транспортный терминал». Объем инвестиций в проект — 5 млрд руб. Мощность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тыс. контейнеров в год. Терминал разместится на 20-30 га.

«В настоящее время прорабатываются технические условия реализации проекта в ПЛП. Подписание договора на аренду земли между АО «УК «ПЛК» и ООО «Новосибирский транспортный терминал» (является оператором проекта — Ъ.) запланировано на второй квартал 2020 года»,— сообщили «Ъ» в Агентстве.

Планируется, что первая очередь ТЛЦ будет введена в эксплуатацию в 2021 году, в полном объеме центр начнет работать в 2023 году.

Новосибирский транспортный терминал зарегистрирован в Новосибирской области в апреле 2019 года. Уставной капитал — 1 млн руб. Совладельцы: Юлия Озерова (1%) и ООО «Фининвест» (99 %), основным владельцем которого является Александр Кахидзе (90%). Ранее «Ъ» не исключал, что господин Кахидзе мог быть связан с АНО «Дирекция московского транспортного узла».

Подробнее — в материале ’’Ъ-Сибирь’’ «Терминал встает на рельсы».