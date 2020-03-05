Байкальская горная компания в качестве резидента ТОР «Забайкалье» создала в Каларском районе 97 новых рабочих мест. Объем инвестиций в рамках проекта, реализация которого началась в конце прошлого года, уже составил 12,7 миллиарда рублей.

По информации ООО «Байкальская горная компания», обязательства в рамках ТОР по итогам 2019 года полностью выполнены. Это касается инвестиций в экономику края за счет строительства горно-металлургического комбината и создания новых рабочих мест. По привлечению кадров компания перевыполнила план, трудоустроив около ста жителей региона.

«Уникальный проект уже является мощным импульсом для экономического развития Каларского района и всего Забайкалья, – отметил директор дочернего общества АО «Корпорации развития Дальнего Востока», управляющей компании ТОР «Забайкалье» Вячеслав Костин. - Проект разработки Удоканского месторождения будет использовать технологию, у которой нет аналогов в мире. Работы на площадке ведутся постоянно, несмотря на непростые климатические условия».

В рамках реализации проекта БГК при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики также предусмотрена реконструкция аэропорта в селе Чара, формирование логистического центра на железнодорожной станции Новая Чара и строительство объектов энергетической и социальной инфраструктуры.

Ввод в эксплуатацию первой очереди современного горно-металлургического комбината по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата запланирован на 2022 год. Разработчик Удоканского месторождения рассчитывает ежегодно производить 12 млн тонн руды с дальнейшим увеличением мощности до 48 миллионов тонн.

По данным АО «КРДВ», на сегодняшний день заключено 12 соглашений об инвестиционной деятельности в ТОР «Забайкалье». Реализация проектов резидентов рассчитана на создание около 5 000 рабочих мест и вложение инвестиций в размере 115 млрд рублей. Совместно с Правительством Забайкальского края и институтами развития ведется работа по увеличению количества резидентов до 15. В результате, объем заявленных инвестиций должен составить порядка 200 млрд рублей, возможность трудоустройства получат до 9 тысяч жителей региона.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока