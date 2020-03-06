Владимир Локтев и Максим Третьяков

Представители Ассоциации Электрокабель и Министерства строительного комплекса Московской области подписали соглашение о взаимодействии, предусматривающее информационный и методический обмен. Встреча прошла в минувший четверг, 5 марта.

Руководство Ассоциации доложило о последних успехах в области борьбы с контрафактным кабелем. Среди них ― разработка методических рекомендаций по контролю и проверке кабельной продукции на объектах. Представители муниципальных образований, до которых были доведены рекомендации, отметили их уникальную прикладную полезность. Также было сказано о разработанном в рамках работы комитета по противодействию коррупции регламенте. Он будет определять порядок приема кабельной продукции. На данный момент регламент находится на этапе согласования и скоро, благодаря подписанию вышеупомянутого соглашения, вступит в силу.

Участники встречи также обсудили планы на ближайшее будущее: расширение списка членов Ассоциации и развитие сотрудничества с Федеральной службой аккредитации. В завершении мероприятия вице-президент Ассоциации Электрокабель Максим Третьяков поблагодарил министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева за оказанное доверие и заявил, что считает подписание соглашения о взаимодействии «еще одним кирпичиком в стене между плохим кабелем и нашими потребителями».