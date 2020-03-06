Челябинский индустриальный парк расширят для новых инвесторов

В пятницу, 6 марта, в региональном правительстве прошло заседание Совета при губернаторе по улучшению инвестиционного климата. Одним из вопросов повестки стало расширение индустриального парка «Малая Сосновка», где инвесторам с высокотехнологичным производством предлагают льготные условия для работы и предоставляют всю необходимую инженерную инфраструктуру.



Как доложил гендиректор «Малой Сосновки» Павел Сучков, парк имеет уникальные преимущества: близость федеральной трассы и прямой выход на нее, расположение в двух километрах от Челябинска (неподалеку находятся ж.-д. станция и аэропорт), земельные участки площадью от двух гектаров и инженерная инфраструктура (газ, вода и свет).



Сучков сообщил, что необходимо расширить границы «Малой Сосновки» на шесть гектаров без проведения торгов, так как туда готовы зайти новые резиденты: «Мегафон» намерен возвести центр обработки данных (инвестиции в 960 млн рублей, 20 рабочих мест) и бумажный комбинат «Комфорт» (производство гигиенической продукции, инвестиции в 479 млн рублей, 85 рабочих мест). Также в перспективе сюда могут прийти еще две фирмы.

«Парк существует давно, но получил аккредитацию Минпромторга несколько месяцев назад. Есть некоторые замечания по поводу работы технопарка, которые касаются водоснабжения и водоотведения. Все это было запущено с помпой, но по факту производства там не так много, были жалобы на отсутствие воды. Коллеги, нам нужен полноценный парк, проанализируйте обязательства всех, кто там работает, и свои обязательства выполняйте», — отметил Алексей Текслер.

Гендиректор «Малой Сосновки» после заседания подчеркнул, что земельный участок включили в состав индустриального парка, и он имеет льготы и преференции. Необходимо комплексно развивать территорию с точки зрения строительства инженерных сетей. Это по большей части технический момент, чтобы территория «Малой Сосновки» больше развивалась.

Автор: Борис Кампов Фото: Дмитрий Куткин