Электроника в России будет избавлена от вредных веществ

1 марта 2020 года завершился переходный период, который был установлен для технического регламента Союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Регламент был принят Решением Совета ЕЭК ещё в 2016 году. Разрабатывался и утверждался он с соблюдением всех норм принятия документов такого уровня, включающих и внутригосударственное согласование, и общественное обсуждение, и оценку регулирующего воздействия в каждой стране-участнике ЕАЭС.

Техрегламент ограничивает применение ртути, свинца и некоторых других опасных для экологии и здоровья человека металлов и веществ в различных изделиях радиоэлектроники и электротехники, как произведенных в России, так и импортируемых. В частности, под действие регламента попадают широко применяемые в быту приборы – мобильные телефоны, холодильники, телевизоры, компьютеры, а также музыкальные и электроинструменты, игровые автоматы, офисное оборудование и др.

В перечисленных изделиях, согласно требованиям регламента, не должно быть свинца, полибромированных дифенилов и дифенилэфиров, шестивалентного хрома и ртути в концентрациях, которые превышают 0,1 процентов по весу. Для кадмия этот процент еще ниже – 0,01. Такая маленькая концентрация не способна нанести вред человеку или окружающей природе.

Отметим, что соответствие изделий электротехники и радиоэлектроники требованиям технического регламента в обязательном порядке должно быть подтверждено в форме декларирования. Однако по выбору заявителя подтверждение соответствия может быть заменено на сертификацию.

Также отметим, что обращение электротехнической продукции и приборов радиоэлектроники, выпущенных до 1 марта 2020 года, возможно в течение всего срока их службы. Минпромторгом России запланированы мероприятия по подготовке предприятий отрасли к применению технического регламента.

Техрегламент вступил в силу с 1 марта 2018 года, и сейчас закончили свое действие только переходные положения документа. Поэтому правила, установленные Регламентом, не являются чем-то новым и неожиданным для всех участников рынка радиоэлектронной и электротехнической продукции, и добросовестные производители к ним давно готовы. Более того, современные высокотехнологичные производства товаров широкого народного потребления уже давно отказались от применения этих опасных веществ в своей продукции, так что дефицита и роста цен ждать не следует.

Справочно

Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» принят Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2016 г. № 113 и вступил в силу с 1 марта 2018 года.

Переходные положения технического регламента установлены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля 2017 г. № 24.