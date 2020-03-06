К семи действующим видам займа в линейку продуктов РФРП добавились три новых.

Так, программа финансирования «Конверсия» ориентирована на поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Займы будут выделяться на диверсификацию предприятий ОПК. Максимальная сумма займа по этой программе с помощью ресурсов краевого ФРП достигает 80 млн рублей, ставка – 1% годовых первые три года, а далее – 5% годовых.

Некоторые из предприятий ОПК региона уже освоили производство гражданской продукции. Например, благодаря оказанной поддержке краевого и федерального ФРП, производитель оборудования для космических аппаратов ПАО «Сатурн» готовится запустить серийное производство авиационных стартерных литий-ионных аккумуляторных батарей.

Применение литий-ионных батарей позволит повысить удельную энергию и снизить эксплуатационные затраты примерно в два раза. Для запуска нового производства в 2019 году федеральный Фонд развития промышленности предоставил предприятию заем на 70 млн рублей по федерально-региональной программе "Проекты развития". Еще 30 млн рублей на реализацию проекта предоставил Фонд развития промышленности Краснодарского края

- отметил представитель Министерства промышленности и торговли России.

Оборонно-промышленный комплекс занимает 6% в общем объеме промпроизводства Кубани. Всего в регионе осуществляют деятельность 9 предприятий ОПК, где трудится порядка 5,5 тысяч человек. На этих предприятиях разрабатывают и производят радиоэлектронную аппаратуру, солнечные и аккумуляторные батареи для космических аппаратов, осуществляют ремонт и модернизацию бронетанковой и авиационной техники.

Президент поручил обеспечить диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для нас это новое направление работы, и готовых решений здесь нет. Поэтому начали с запуска программы льготных займов для ОПК, чтобы производители имели базовый капитал при переходе на выпуск гражданской продукции

– сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Второй вид займов РФРП - программа «Лизинговые проекты» - имеет два направления. Во-первых, Фонд профинансирует первоначальный взнос приобретаемого в лизинг промышленного оборудования в размере от 10% до 90%. Второй вектор – финансирование проектов совместно с лизинговыми компаниями. В этом случае сумма займа составит от 5 до 50 млн рублей под 1-3% годовых, срок займа до 5 лет.

Благодаря поддержке краевого ФРП промпредприятия смогут создать новые производства, модернизировать или произвести технологическое перевооружение действующего производства. Программа дает дополнительную возможность инвесторам заключать договора лизинга с минимальным привлечением собственных средств, а также реализовывать более капиталоемкие проекты за счет совместного применения финансовых инструментов – лизинга и заемного финансирования

- прокомментировал руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов.

Программа «Бизнес-привилегия» направлена на приобретение в собственность нового оборудования без дополнительного залогового обеспечения – под залог приобретаемого оборудования. Сумма займа составит от 5 до 20 млн рублей. Средства предоставит РФРП на льготных условиях под 1-4% годовых сроком до 5 лет.

Кроме того, с этого года предусмотрены дополнительные льготы. Так, для участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» до 2% годовых будет снижена процентная ставка по основным программам Фонда. По сниженным ставкам займы будут предоставляться также резидентам промышленных парков, экспортерам, победителям конкурса «Сделано на Кубани». Производителям в приоритетных для края отраслях, таких как легкая промышленность, производство мебели, деревообработка, ставка по программам Фонда максимально снижена – до 1% годовых.

Справочно

С апреля 2018 года кубанских промышленников активно поддерживает Фонд развития промышленности Краснодарского края, ставший за достаточно короткое время ключевым институтом развития региональной промышленности.

На момент создания кубанского Фонда его капитализация составила 500 миллионов рублей, в 2019 региональный ФРП был докапитализирован до 1 миллиарда рублей. В октябре 2019 года по итогам 27-й сессии ЗСК объем краевого ФРП увеличен до 1,5 млрд рублей. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в течение трех лет Фонд докапитализируют до 5 млрд рублей.

За полтора года работы Фонда льготные займы предоставлены 46 промышленным предприятиям края на общую сумму 966,5 рублей, включая 70 млн рублей из средств федерального Фонда развития промышленности. Еще одним направлением, которое реализует краевой ФРП, является организация участия промышленных предприятий края в конгрессно-выставочных мероприятиях международного, федерального и краевого масштабов.