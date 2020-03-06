6 марта Губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы развития энергетической инфраструктуры региона.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Устинов, директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Михаил Подлягин.

Речь шла о реализации инвестиционных проектов региона. Также стороны обсудили показатели деятельности Рязаньэнерго и прохождение отопительного сезона 2019-2020 годов, вопросы реализации мероприятий по цифровизации, развития индустриальной промышленной зоны, строительства электросетей для создания возможностей по обеспечению электроснабжением новых инвесторов на территории Рязанской области.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил главу энергокомпаний Игоря Маковского за сотрудничество.

«У нас есть совместные инвестиционные проекты, крайне важные для развития Рязанской области, поскольку все они связаны с обеспечением нацпроектов, которые реализуются в регионе, – сказал Губернатор. – Ваша поддержка для нас значима, ведь Рязанская область развивается. Реализуется много проектов, и есть еще инвесторы, которые готовы приходить в регион. Планы большие и, чтобы их осуществить, конечно, необходимо обеспечить инфраструктурные мощности».

В свою очередь, Игорь Маковский высоко оценил поддержку со стороны региональной власти в реализации проектов «Россети Центр и Приволжье».