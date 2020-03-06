Open Day акселератора Severstal SteelTech в "Сколково"

11 марта в Технопарке «Сколково» пройдет Open Day крупнейшей в России акселерационной программы в сфере металлургии Severstal SteelTech. Организаторы акселератора – Фонд «Сколково» и компания «Северсталь».

В мероприятии примут участие руководители «Северстали» – генеральный директор Александр Шевелев и директор по развитию бизнес-системы Дмитрий Горбачев, а также вице-президент и исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов. Они расскажут о целях и задачах акселератора, о возможностях и перспективах участия в программе для стартапов.

Олег Дубнов, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Мы рады партнерству с “Северсталью” и готовы способствовать быстрой интеграции разработок в бизнес-процессы одной из крупнейших металлургических компаний. Создание условий для масштабирования и быстрого роста бизнеса инновационных компаний – один из приоритетных векторов в работе Фонда “Cколково”».

Александр Шевелев, генеральный директор «Северстали»: «В этом году технологический фокус акселератора Severstal SteelTech шире и охватывает все ключевые производственные направления работы компании. Представители подразделений уже составили детальные запросы по интересующим их технологиям. Сотрудничество с коллегами из Фонда “Сколково” поможет нам получить существенный приток новых и эффективных проектов, расширить сферу поиска решений, провести глубокую экспертизу, а участникам акселерационной программы удастся быстрее пройти путь от заявки до имплементации идей на практике».

К участию в акселераторе приглашаются стартапы с продуктом на стадии прототипа и выше. Желательно, чтобы у конкурсанта было понимание, в каком процессе «Северстали» может быть применена предлагаемая разработка и какой она даст экономический эффект. От участников акселерационной программы также ждут готовности внести в продукт доработки и адаптировать его под нужды заказчика.

Технологический фокус акселератора:

Энергоэффективные технологии

Ремонтная деятельность

Транспорт

Аглодоменное производство

Сталеплавильное производство

Прокатное производство

Техническое развитие и повышение качества

Цепочки поставок и логистика

Охрана труда и экология

Маркетинг

Вторичная переработка отходов производства

Участники Severstal SteelTech Accelerator получат менторскую поддержку от профильных отраслевых экспертов. Они смогут презентовать свои предложения топ-менеджменту компании «Северсталь», получить софинансирование и провести пилотные испытания на реальных промышленных объектах, а также претендовать на инвестиции Фонда Severstal Ventures и расширить свой бизнес за счет партнерства с одной из ведущих металлургических компаний мира.

В прошлом году заявки на участие подали более 200 стартапов из разных регионов России. 53 из них прошли в онлайн-предакселератор, 10 были отобраны для участия в очном этапе, с 9 продолжается сотрудничество.

Заявки на участие в акселераторе принимаются до 30 апреля 2020 года.

Узнать подробную информацию о программе и подать заявку можно на сайте https://severstal.sk.ru/

Время и место проведения Open Day:

11 марта 2020 г., 15:00

Технопарк «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, Капсула «Малевич»



Аккредитация СМИ:



Оксана Иванченко, тел. 8-977-775-5146

Нина Маслова, тел. 8-916-351-1010

skolkovo.tech@yandex.ru

Справочная информация

«Северсталь» – одна из ведущих вертикально-интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний в мире. На активах компании работают около 50 000 человек. Среди ее клиентов – ведущие строительные, нефтегазовые, автомобильные и машиностроительные компании страны. В 2018 году компания «Северсталь» открыла Центр инноваций и венчурный фонд Severstal Ventures, который признан «Прорывом года» по версии Global Corporate Venture.



Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится. Сайт: www.sk.ru

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