Специалисты компании «Россети Сибирь» приняли участие в региональном этапе всероссийского Open Innovations Startup Tour, проходившем на площадке Красноярского инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

Всего на конкурс стартапов зарегистрировалось более 550 участников из Красноярска, Томска, Новосибирска, Кемерово и Алтайского края. В полуфинал регионального конкурса вышло 34 проекта, почти все они – из Красноярска. Конкурсанты соревновались в трех основных направлениях — информационные, биотехнологии, индустриальные и энергетические технологии.

По словам Пекки Вильякайнена, советника председателя Совета директоров Фонда «Сколково», конкурс преследует практическую цель – помочь в создании новых высокотехнологичных рабочих мест в Сибири с прицелом на долгосрочное будущее.

Центральным событием Startup Tour в Красноярске стала панельная дискуссия «Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике» с участием министра цифрового развития Красноярского края Николая Распопина. В рамках площадки стартап-резиденты Сколково представили краевым предприятиям свои инновационные решения. Несколько разработок были отмечены компанией «Россети Сибирь». Например, технология дополненной реальности с применением планшетного компьютера, позволяющая визуализировать на местности подземные кабельные линии, что в случае повреждения позволит более оперативно его устранить (компания ProgramLab), бластинг-машина компании «ИрбисТех» для очистки поверхностей с применением сухого льда, технология экологически и пожаро- безопасна, применима для электроустановок.

— Еще один интересный проект – комбинированный электронно-оптический измерительный трансформатор от научно-производственного центра «Профотек», более совершенный в отличие от существующих аналогов, – рассказывает Виктор Шмидт, начальник департамента технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Россети Сибирь. – Также перспективен проект российской инженерной компании «Теквел». Программно-технический комплекс «Теквел Парк» – полностью автоматизированная система управления жизненным циклом цифровой подстанции, позволяющая контролировать корректность решений при ее создании и последующее функционирование, обеспечить надежное электроснабжение потребителей.

Проекты, представленные компаниями «Профотек» и «Теквел», рассматриваются к внедрению в Россети Сибирь. Все победители конкурса Startup Tour в Красноярске будут приглашены на Startup Village — крупнейшую в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдет в Сколково в мае.