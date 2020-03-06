Директор астраханского филиала «Россети Юг» Виктор Писарев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Олегом Шеиным. Стороны обсудили перспективы развития электросетевого комплекса астраханского региона, а также социальные вопросы.

В ходе встречи руководитель филиала компании «Россети Юг» в Астраханской области Виктор Писарев рассказал о преобразованиях, которые происходят в электросетевом комплексе региона. В частности, о реализации программы по консолидации электросетевых активов. Так, к примеру, в 2019 году было принято на баланс порядка 284 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также 215 КТП по всей Астраханской области, включая бесхозяйные сети и объекты, принятые в результате соглашения по концессии. Работа в этом направлении продолжается. Руководитель астраханского филиала «Россети Юг» отметил, что ликвидация бесхозяйных сетей, консолидация объектов электросетевого хозяйства позволят существенно улучшить надежность и качество электроснабжения жителей региона, а также обеспечит энергетическую безопасность за счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, используемых на всех предприятиях группы компаний «Россети».

Виктор Писарев также отметил, что современное развитие энергетического комплекса, внедрение цифровых технологий невозможно без высокопрофессиональных кадров. «Россети Юг» - социально ориентированная компания, действующая в рамках Российского Законодательства, отраслевых правил, коллективного договора. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и охраны труда. Персонал укомплектован спецодеждой, средствами защиты, инструментами и приспособлениями. В настоящее время коллектив астраханского филиала насчитывает более 2300 сотрудников. Для энергетиков «Россети Юг» реализуется целый комплекс социальных программ, направленных на улучшение условий труда, профессиональный рост и повышение квалификации, оздоровление как самих сотрудников, так и их детей, а молодежная политика компании направлена на привлечение молодых кадров в отрасль. Один из наиболее эффективных инструментов мотивации персонала - программа ипотечных выплат для молодых семей, которая создана по инициативе генерального директора «Россети Юг» Бориса Эбзеева.

Стороны выразили надежду на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество. В заключение встречи Олег Шеин поздравил женщин компании «Россети Юг» с наступающим праздником Весны.