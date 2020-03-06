5 марта 2020 года на заседании Совета директоров «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») утверждена Программа «Цифровая трансформация ПАО «Ленэнерго», рассчитанная на 2020-2030 гг. Документ направлен на изменение логики технологических процессов и переход компании на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий.

Программа разработана в рамках реализации единой Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030». В ней зафиксированы ключевые подходы, цели, используемые технологии и комплексный план мероприятий по трансформации электросетевой инфраструктуры «Россети Ленэнерго» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В основе документа – ориентация на создание единой управляемой цифровой среды, а также внедрение технологий информационной безопасности.

Программа предусматривает цифровую трансформацию технологических процессов по различным направлениям: развитие центра управления сетями (ЦУС) с внедрением единой автоматизированной системы технологического управления (АСТУ), автоматизация сети 6-20 кВ (создание цифровых районов электрических сетей), внедрение цифровых подстанций 35-110 кВ. Реализация мероприятий документа позволит обеспечить 100% наблюдаемость сетевых объектов, автоматизацию управления технологическими и корпоративными процессами, построение цифровой CIM-модели сети, интеграцию различных ИТ-систем, автоматизацию HR-процессов и решение других задач.

Значительный экономический эффект будет достигнут за счет развития интеллектуальных систем учета электроэнергии и предоставления новых сетевых нетарифных услуг. Среди мероприятий данного направления – создание интеллектуальных сервисов для мобильного приложения, цифровизация взаимодействия с потребителями, автоматизация процесса технологического присоединения с использованием корпоративной геоинформационной системы.

Кроме того, большое внимание в документе уделено вопросам информационной безопасности, которая позволит обеспечить непрерывность технологических процессов и минимизировать риски.

«Программа – основополагающий документ, который определяет план развития «Россети Ленэнерго» на ближайшие 10 лет. Наша цель – выход на качественно новый уровень оказания услуг путем технологических и бизнес-преобразований. По итогу реализации всех мероприятий будет значительно повышена надежность электроснабжения и доступность электросетевой инфраструктуры, снижены операционные затраты и потери. Кроме того, Программа направлена на создание развитой и гибкой сети, способной максимально быстро реагировать на запросы потребителей», – отметил генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Общий объем затрат на мероприятия Программы составляет 54,7 млрд руб. до 2030 года. Их успешная реализация позволит получить улучшение показателей к 2030 году: в части снижения потерь на 35,8%, снижения средней длительности отключения на 56,9%, повышения производительности труда на 48,2%. Все мероприятия Программы являются экономически эффективными, общий срок окупаемости составляет 9 лет.

Глава «Россетей» Павел Ливинский провел заседание Совета директоров «Россети Ленэнерго»

5 марта 2020 года в «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») состоялось заседание Совета директоров компании под председательством генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского.

Первым вопросом повестки стало обсуждение Программы цифровой трансформации компании до 2030 года. Документ содержит комплекс мероприятий: цифровую трансформацию технологических процессов (развитие центра управления сетями, внедрение цифровых подстанций и районов электроснабжения), цифровое управление компанией (модернизация бизнес-процессов), развитие цифровых дополнительных сервисов, комплексную систему информационной безопасности и др.

«Одна из первоочередных задач, которые стоят сегодня перед группой «Россети», – обеспечить качественно новые характеристики надежности, доступности и управляемости электрической сети в рамках глобальных процессов цифровой трансформации. «Россети Ленэнерго» в диалоге с региональными властями ведут системную работу в этом направлении, и темпы этой работы нельзя снижать, их следует только наращивать. Разработанная программа – основополагающий документ для модернизации электросетевого комплекса «Россети Ленэнерго» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», – отметил глава «Россетей» Павел Ливинский.

Также на Совете директоров состоялось рассмотрение Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на ближайшие 10 лет. Программа соответствует концепции цифровой трансформации и предусматривает мероприятия по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии и устройств сбора и передачи данных.

В ходе заседания Совет директоров дал высокую оценку деятельности «Россети Ленэнерго» и утвердил рассмотренные Программы.