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Встречи

Александр Новак: “Россию и Белоруссию связывают многолетние прочные отношения во всех сферах ТЭК”

Александр Новак: “Россию и Белоруссию связывают многолетние прочные отношения во всех сферах ТЭК”

11 марта 2020, 12:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, БЕЛАРУСЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, Беларусь

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом.

В ходе встречи обсуждались приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества, в том числе перспективы сотрудничества стран в части работы в рамках ЕАЭС, а также стабильных поставок нефти и газа белорусским потребителям.

России важно действовать в контакте с белорусскими коллегами, оперативно сверять часы по всем актуальным вопросам, подчеркнул Михаил Мишустин. 

“Хочу отметить особо, что Белоруссия наш союзник и стратегический партнёр. Очень полезная работа проводится по линии нашего межрегионального сотрудничества, укрепляются гуманитарные, образовательные, культурные связи”, - сказал глава Российского правительства.

Между Россией и Белоруссией  ведется важная совместная работа по ряду проектов, страны связывают многолетние прочные отношения во всех сферах ТЭК, отметил Александр Новак по итогам встречи.

 

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