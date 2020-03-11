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Цифровая революция

К концу года Ленобласть запустит единый портал по строительству для инвесторов

К концу года Ленобласть запустит единый портал по строительству для инвесторов

11 марта 2020, 16:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Строительство 

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Ленинградская область создает единую цифровую платформу, которая объединит все информационные системы в сфере инвестиций и строительства.

Как сообщили представители областного правительства, самые востребованные услуги инвесторы смогут получать в режиме онлайн уже к концу 2020 года. К примеру, автоматически и в электронном виде будут выдаваться разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

По прогнозам экспертов, это позволит уже к концу года сократить количество отказов минимум на 10%, а сроки – на треть. Компании, которые приходят в регион, смогут воспользоваться «строительным калькулятором» – в режиме онлайн выбрать земельный участок по заданным параметрам. Градостроительный план земельного участка можно будет получить в короткие сроки в автоматическом режиме.

На портале также будет доступна информация об объектах жилой застройки и прилегающей к ним инфраструктуре с указанием плановых и фактических сроков ввода в эксплуатацию.

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