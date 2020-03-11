Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к ремонту линии электропередачи 500 кВ «Ростовская АЭС – Буденновск». Принятые меры повысят надежность энергоснабжения потребителей Северо-Кавказского федерального округа, в том числе промышленных предприятий, среди которых завод по производству алюминиевого профиля «РИАК» и Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ), специализирующийся на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля и диагностики летательных аппаратов.

С начала года на линии электропередачи уже усилены 21 опора. Всего до конца года запланировано усиление 23 опор и 10 фундаментов опор, установка 50 дистанционных распорок. Также на линии будет обновлено оборудование, защищающее провод от повреждений при вибрации.

Работы проводятся на действующем энергообъекте без ограничения электроснабжения потребителей.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Ростовская АЭС – Буденновск» составляет 434 км. Энергообъект входит в схему выдачи мощности Ростовской АЭС.