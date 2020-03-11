В рамках поддержки развития агропромышленного комплекса на территории Удмуртской Республики «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» реализует приоритетные проекты по технологическому присоединению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий агропромышленного комплекса.

За два месяца 2020 года филиал подключил к своим сетям десять сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в г. Ижевск, Воткинском, Сарапульском, Завьяловском, Кезском, Можгинском и Малопургинском районах республики. К сетям Удмуртэнерго присоединен телятник в селе Уральский Сарапульского района, молочно-товарная ферма в деревне Кукуи Воткинского района, производственная база в поселке Кез Кезского района.

Также в рамках выполнения федеральной программы по поддержке отечественного агропромышленного комплекса республики в этом году энергетики планируют осуществить технологическое присоединение крупного тепличного комплекса в пригороде Ижевска, ферм в Шарканском, Малопургинском и Сарапульском районах, конюшен в Граховском, Якшур-Бодьинском и Можгинском районах, здание цеха по переработке молока в Алнашском районе, коровники в Увинском, Воткинском, Можгинском, Сарапульском и Алнашском районах, пасеки в Киясовском и Малопургинском районах.

- Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности «Удмуртэнерго». Выполняя свои обязательства по техприсоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона, - говорит начальник управления технологического присоединения «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Эдуард Мингазов. - Благодаря технологическому присоединению животноводческих предприятий и предприятий агропромышленного комплекса в регионе появляются новые рабочие места, а население обеспечивается качественными продуктами местного производства.

Энергетики напоминают, что среди дополнительных сервисов компания предоставляет услугу – «Сопровождение ТП». При ее заказе клиент получает «под ключ» весь комплекс мероприятий по техприсоединению объекта к электрическим сетям — от оформления необходимых документов до строительно-монтажных работ и подключения объекта к электросети. Заключив договор с электросетевой компанией, клиент избавляет себя от забот по сбору необходимых документов, поиску подрядчика. Немаловажно, что работы проводятся высококвалифицированным персоналом с использованием сертифицированных материалов и спецтехники. Кроме того, весь комплекс работ осуществляет та же организация, к сетям которой присоединяется электроустановка потребителя. Еще одно преимущество услуги – требуется только один визит в сетевую организацию, полный пакет документов клиент получает на своем участке при фактическом присоединении объекта к электросетям.

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру 8-800-50-50-1150. Также получить информацию о технологическом присоединении можно путем очного обращения в один из офисов обслуживания потребителей в подразделениях филиала (их адреса можно найти на сайте https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/consumer_service/consumer_service_office/?PAGEN_1=3). Подать заявку на присоединение к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф.