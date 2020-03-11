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Компании

"Способствует имиджу города": в Челябинске спрячут под землю 500 километров проводов

Способствует имиджу города: в Челябинске спрячут под землю 500 километров проводов

11 марта 2020, 13:40
Рубрика: Компании
Метки: ЧИСТОЕ НЕБО, РОСТЕЛЕКОМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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В Челябинске уберут под землю 500 километров проводов. Речь идёт о коммуникациях мобильных операторов, которые сейчас располагаются на столбах и крышах домов. В первую очередь работы проведут на гостевых маршрутах, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

В прошлом году по программе «Чистое небо» «Ростелеком» убрал с виду 395 километров воздушных линий связи. До конца 2020-го года компания организует подземную инфраструктуру для ещё 128 километров проводов.

— Перенос проводов с городских опор — важный для Челябинска процесс, — считает исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи области Игорь Фетисов. — Такая модернизация городского пространства способствует формированию имиджа города как современного «умного» мегаполиса с развитой удобной инфраструктурой. Важно сделать этот процесс повсеместным, ведь это не только эстетика, но доступность и безопасность связи для жителей нашей области.

Работы по переносу проводов проводят на Свердловском проспекте, улицах Кирова, Цвиллинга, Энгельса, Курчатова, Худякова, а также на пересечение улиц Бажова и Героев Танкограда.

Фото: Илья Бархатов

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