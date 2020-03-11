Глава края Владимир Владимиров накануне утвердил паспорт регионального проекта «Умные города Ставропольского края». В программу по цифровизации вошли пять городов: Ставрополь, Невинномысск, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск.

Напомним, что «Умный город» — это единая система экономичного, экологичного, оперативного управления городским хозяйством, основанная на энергоэффективных технологиях, элементы которой объединены в общую информационную сеть.

Стало известно, что город Невинномысск успешно прошел апробацию одного из сегментов единой системы «Умного города» - энергоэффективные технологии электроснабжения.

Итак, город химиков стал пилотной площадкой, на которой был реализован краевой энергосервисный контракт, конечная цель которого - энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города для муниципальных нужд.

В рамках подготовки энергосервисного контракта был проведен энергоаудит городского освещения, а также выполнен комплекс других мероприятий, включающих в себя полную инвентаризацию сетей уличного освещения с описанием их состояния, фотофиксацией и нанесением на карту опор и щитов управления. Кроме того, осуществлена подготовка светотехнического расчета, а после замеров освещенности определены тестовые зоны для установки энергосберегающих светильников, где позже и произведен монтаж соответствующего оборудования.

К слову говоря, электронные компоненты модернизированных электросетей уже сейчас позволили повысить уровень мониторинга, так как получаемые данные обрабатываются в режиме онлайн. Цифровые возможности позволяют выявлять несанкционированные подключения, установливать местонахождение неработающего оборудования, своевременно определять и локализовать повреждения в сетях. Кроме того, данный модуль обеспечивает сбор и анализ дифференцированной информации о городском энергопотреблении, что дает возможность сглаживать пиковые нагрузки.

Сейчас можно подвести промежуточные итоги внедрения «умного» уличного энергосбережения на примере Невинномысска. В рамках реализации основного этапа энергосервисного контракта в городе уже заменено свыше 6 тысяч осветительных приборов. Появилось дополнительное освещение пешеходных дорожек и пешеходных зон в центре города. Это привело к тому, что сложилась благоприятная световая городская среда и сам уровень освещенности значительно поднялся, что, несомненно, повысило безопасность дорожного движения, а также показатель комфорта населения в целом.

Вместе с тем, на фоне реализации проекта удалось зафиксировать существенную экономию. Так, в результате выполнения энергоэффективных мероприятий стало возможным добиться экономии электроэнергии на объектах наружного освещения города до 65%. Вдобавок, основательно сокращены затраты на обслуживание сетки уличного освещения. Значительная экономия бюджетных средств дала возможность использовать их для выполнения оставшейся части контракта. Так, например, на втором этапе будет заменено более полутора сотен шкафов управления уличным освещением на 328 городских объектах.

При создании «умного» городского энергосбережения максимально используются передовые технические разработки в области уличного освещения. Всем программным обеспечением управляет робот, который анализирует данные, поступающие с датчиков или устройств «умного города», после чего он выдает оптимальное решение по управлению ресурсом. На этапе производства светильников, к примеру, «модуль сбора данных» встраивается непосредственно в корпус прибора, где он надежно защищен от атмосферных воздействий и вандализма специальным корпусом.