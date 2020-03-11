В Мариэнерго приступили к реализации инвестпрограммы 2020 года

Филиал «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» приступил к реализации инвестиционной программы нынешнего года. Приоритетными направлениями остаются проекты, направленные на цифровую трансформацию энергосистемы республики, а также реконструкцию и модернизацию воздушных линий, услуги по техприсоединению потребителей и борьбу с потерями.

Одним из объектов инвестиций станет Семеновский РЭС. Этот район электрических сетей стал пилотным в проекте «Цифровой РЭС». В результате структурных преобразований, оптимизации деятельности и оснащения РЭС современными системами управления электросетевым комплексом будет обеспечена автоматизация и 100% наблюдаемость сети, снизятся потери электроэнергии, повысится надежность электроснабжения потребителей.

Благодаря внедрению технологии распределенной автоматизации можно будет выявлять и локализовывать только поврежденные участки сети и не лишать электроэнергии потребителей неповрежденных участков. На энергообъектах будут установлены интеллектуальные приборы учета и цифровая связь.

Поэтапный перевод на цифровые технологии Семеновского района электрических сетей позволит не только повысить качество и надежность электроснабжения населенных пунктов Медведевского района республики - самого активно развивающегося, с точки зрения энергопотребления, но и оперативно реагировать на любые технологические нарушения, не допуская длительного ограничения электроснабжения потребителей.

Директор «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» Дмитрий Федоров подчеркнул:

«Для нашего филиала реализация проекта «Цифровой РЭС» - это часть общей программы цифровой трансформации группы компаний «Россети». Наш филиал вошел в число пилотных регионов компании, в которых внедрение цифровых технологий началось в 2019 году - так, в минувшем году в Мариэнерго введен в эксплуатацию цифровой Единый центр управления сетями. В этом году работа на энергообъектах региона будет продолжена».

В 2020 году инвестиционная программа филиала «Мариэнерго» предусматривает вложения на сумму 187 млн. руб. в развитие электросетевого хозяйства Республики Марий Эл. За счет этих средств будет построено и реконструировано 50 километра воздушных линий электропередачи, увеличена на 1,65 МВА мощность трансформаторных пунктов, модернизированы подстанции, обеспечено технологическое присоединение к сетям компании новых потребителей.