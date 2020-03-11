В Пензаэнерго подведены итоги экологической программы 2019 года

В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» подвели итоги реализации экологической программы за 2019 год. Снижающие негативное воздействие на окружающую среду мероприятия по четырем направлениям работы программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В минувшем году на объектах филиала было заменено 6 маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией. Эта работа проводится для того, чтобы исключить вредное воздействие на окружающую природу нефтепродуктов при возможном розливе. К тому же применение новых вводов резко снижает опасность возгорания и взрыва при повреждении этого оборудования.

В течение 2019 года пензенские электроэнергетики смонтировали 1108 птицезащитных устройств (ПЗУ). Эти работы проведены с целью уберечь птиц от поражения электрическим током и снижения аварийных отключений воздушных линий (ВЛ). Нередко птицы используют элементы ВЛ для отдыха и гнездования. Находясь вблизи токоведущих частей, они рискуют попасть под напряжение в результате случайного касания провода или получить электрический разряд. Работы по оснащению ПЗУ участков ВЛ 35 и 110 кВ ведутся в филиале «Пензаэнерго» уже более 9 лет.

Помимо этого в филиале «Пензаэнерго» продолжаются работы по замене неизолированного провода на изолированный (СИП). Оснащение ВЛ новым современным изолированным проводом не только повышает надежность электроснабжения потребителей, но и исключает поражение птиц электрическим током. К тому же применение СИП позволяет уменьшить зону вырубки просек вдоль воздушных линий. За 2019 год протяженность ВЛ 0,4-10 кВ, оснащенных изолированным проводом, возросла на 155 км.