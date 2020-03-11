Рынок труда в настоящее время переживает настоящий кадровый голод. Достаточно просмотреть любую онлайн-платформу по поиску работу, чтобы в этом убедиться: тысячи открытых вакансий в Орловской области.

И с другой стороны – тысячи резюме соискателей, готовых получить предложения о трудоустройстве. Однако, зачастую, на этапе собеседования выясняется: взаимные ожидания работодателя и потенциального работника далеки от действительности. Дефицит рабочих кадров особенно остро стоит в промышленной сфере, с этой проблемой приходиться сталкиваться многим отечественным предприятиям.

При этом число вакансий и количество кандидатов на их замещение растут сопоставимыми темпами. Но парадокс в том, что и соискатели остаются без трудоустройства, и работодатели не спешат нанимать людей, замещая открытые должности. Все дело в недостаточной квалификации потенциальных работников, особенно если речь идет об узком отраслевом направлении.

Выход есть: «растить» молодые кадры с нужными навыками, начиная с этапа образования.

Рассмотрим эту ситуацию на примере одного социально активного предприятия Орловщины, которое демонстрирует грамотный подход к развитию собственных кадров и подготовке кадрового резерва.

ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” — это молодое, высокотехнологичное и многофункциональное производственное предприятие полного цикла по производству кабельно-проводниковой продукции и медной шины. Руководство данного предприятия вкладывает много сил и средств, как в развитие собственных сотрудников, так и в развитие навыков у студентов образовательный учреждений Орловской области.

К примеру, около месяца назад несколько сотрудников завода приступили к обучению по специальному курсу «Инновационный менеджер». Данный курс направлен на выявление возможности повышения эффективности работы предприятия, повышения качества клиентского сервиса, а также повышения производительности. А для самих сотрудников это возможность проявлять и развивать лидерские качества, критическое мышление, умение анализировать и принимать ответственные решения.

В части развития студенчества ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” активно сотрудничает с различными учебными заведениями Орловской области, в том числе и с Орловским Государственным Университетом им. И.С.Тургенева. Так в декабре 2019 года сотрудники завода во главе с генеральным директором Сергеем Кутеневым приняли участие в «Техно-хакатоне», мероприятии, направленном на развитии у студентов различных бизнес навыков. В конце февраля текущего года предприятие поддержало проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в категории «Электромонтаж».

Победитель и призеры данной компетенции получили не только дипломы и медали, но и ценные призы от “КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

«Время учит нас, что нужно иметь активную позицию и действовать оперативно. Думать, говорить, принимать ответственные решения. Самая активная часть человечества — молодежь, которой необходимо помочь определиться с выбором профессии, и тем самым взрастить для себя молодые профессиональные кадры», — говорит Сергей Кутенев, генеральный директор ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”. – «Правило жизни: если замедлился или, что не допустимо, остановился — твое место займет кто-то другой, более стремительный, целеустремленный. Поэтому я, как руководитель молодого, современного предприятия, не могу позволить сделать остановку в развитии потенциала своих сотрудников, оставить без внимания перспективное студенчество – будущее нашего региона и, конечно же, потенциальные кадры нашего предприятия».

Вот если бы в нашем регионе, да и в стране в целом, бизнес был социально ответственным не только в лозунгах, но и в реальных делах, то наше будущее стало действительно светлым!