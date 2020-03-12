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12 марта 2020, 16:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Минэнерго России разработало проект постановления Правительства Российской Федерации, значительно упрощающий порядок подключения к электросетям для собственников земельных участков, расположенных в границах садоводств или огородничеств. Документ размещен для публичного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время большое количество граждан, имеющих сады и огороды, ввиду целого набора факторов не имеют возможности присоединиться к электрическим сетям. Разработанный проект постановления призван устранить существующие сложности, вводит простой и понятный порядок подключения.
«Минэнерго России стремится повысить доступность энергетической инфраструктуры для садоводов и огородников, в том числе упростить «бумажные» процедуры, обеспечить строительство сетей до каждого конкретного участка силами сетевых организаций, а также снять с граждан обязанность по несению расходов на строительство и поддержание сетей садоводств в надлежащем состоянии. Разработанный проект постановления Правительства – это часть проводимой госполитики, направленной на повышение прозрачности и сокращение сроков подключения к электросетям», – прокомментировал заместитель Министра энергетики Юрий Маневич.
Дополнительным эффектом проекта постановления станет создание основы для значительного увеличения надежности электроснабжения и качества электрической энергии, поставляемой на садовые участки граждан.
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