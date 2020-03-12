Минэнерго России разработало проект постановления Правительства Российской Федерации, значительно упрощающий порядок подключения к электросетям для собственников земельных участков, расположенных в границах садоводств или огородничеств. Документ размещен для публичного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время большое количество граждан, имеющих сады и огороды, ввиду целого набора факторов не имеют возможности присоединиться к электрическим сетям. Разработанный проект постановления призван устранить существующие сложности, вводит простой и понятный порядок подключения.

«Минэнерго России стремится повысить доступность энергетической инфраструктуры для садоводов и огородников, в том числе упростить «бумажные» процедуры, обеспечить строительство сетей до каждого конкретного участка силами сетевых организаций, а также снять с граждан обязанность по несению расходов на строительство и поддержание сетей садоводств в надлежащем состоянии. Разработанный проект постановления Правительства – это часть проводимой госполитики, направленной на повышение прозрачности и сокращение сроков подключения к электросетям», – прокомментировал заместитель Министра энергетики Юрий Маневич.

Дополнительным эффектом проекта постановления станет создание основы для значительного увеличения надежности электроснабжения и качества электрической энергии, поставляемой на садовые участки граждан.