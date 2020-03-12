На улицах Самары появятся станции для быстрой зарядки гаджетов

Предприятие "Авиаагрегат" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") изготовило зарядные станции для мобильных устройств, которые скоро будут установлены на улицах Самары. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы холдинга.

"В рамках диверсификации производства перед холдингом "Технодинамика" стоят серьезные задачи по увеличению доли гражданской продукции... Одним из перспективных направлений является производство зарядных станций для мобильных телефонов. Согласно статистическим данным, только в 2019 году на территории России было продано около 30 млн устройств. Эти показатели говорят о том, что мобильные станции для зарядки будут иметь спрос и совсем скоро станут неотъемлемой частью городских улиц", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Уличные зарядные станции в виде металлической стойки высотой 2,5 метра оснащены шестью зарядными кабелями и одной беспроводной индукционной зарядной площадкой. С их помощью можно будет подзарядить любой гаджет. В темное время суток станции будут освещены светодиодными лампами, которые предусмотрены конструкцией.

Как отметили в пресс-службе, предполагается доработать изначальный вариант и включить в станции нагреватель, чтобы сделать возможным их использование в зимний период при температуре -5 градусов и ниже. Кроме того, могут быть добавлены зарядки для гироскутеров. Уже разработана и вторая модификация зарядной станции - встроенная в объект, например, уличную скамейку.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС