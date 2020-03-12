Об этом пойдет разговор на интенсивном обучающем курсе от журнала «Управление сбытом» «Школа коммерческого директора», который состоится 25-27 марта в Москве

Зачем идти на курс:

разложить по полочкам важные знания коммерческой работы и дополнить их новыми актуальными инструментами;

активно позаниматься практикой, разобрать кейсы, в том числе свои;

воспользоваться камерным форматом мероприятия и поговорить со спикерами о том, что важно именно вам;

познакомиться с коммерческими директорами компаний со всей страны, найти себе новых друзей, партнеров и клиентов;

провести три классных дня в Москве погружаясь в тему продаж, маркетинга и прибыли и получить множество инсайтов и новых идей для бизнеса.



О чем пойдет речь на обучении в "Школе коммерческого директора":

построение системной стратегии маркетинга для увеличения продаж,

как повысить эффективность вашей системы лидогенерации, чтобы она приносила в разы больше лидов,

как перейти от транзакционных продаж к экспертным и за счет этого существенно повысить объем продаж,

ключевые инструменты экспертных продаж,

как нанимать лучших в отдел продаж,

как провести собеседование с менеджером по продажам,

как оценить потенциал менеджера по продажам,

как построить эффективную систему мотивации в отделе продаж,

материальная и нематериальная мотивация в отделе продаж,

как работать с дебиторской задолженностью,

как вернуть долги и не потерять клиента,

техника проведения переговоров о дебиторской задолженности,

как правильно обрабатывать входящие звонки, чтобы не терять клиентов,

как увеличить продажи на входящих обращениях клиентов.



Занятия курса проводят ведущие российские эксперты в области продаж, менеджмента и коммерческой деятельности: Тимур Асланов, Альберт Тютин, Елена Жданова, Сергей Лосев, Дмитрий Ткаченко.

Курс рассчитан на опытных руководителей. Это личный опыт и рекомендации экспертов, реально работающие техники, разбор конкретных примеров и кейсов, инструменты и технологии для внедрения. И, конечно, ответы на вопросы участников.