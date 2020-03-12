RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Мероприятия

Школа коммерческого директора – как увеличить продажи и прибыль в 2020 году

Школа коммерческого директора – как увеличить продажи и прибыль в 2020 году

12 марта 2020, 13:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ

Обсудить на форуме

233 просмотра

Об этом пойдет разговор на интенсивном обучающем курсе от журнала «Управление сбытом» «Школа коммерческого директора», который состоится 25-27 марта в Москве

Зачем идти на курс:

  • разложить по полочкам важные знания коммерческой работы и дополнить их новыми актуальными инструментами;
  • активно позаниматься практикой, разобрать кейсы, в том числе свои;
  • воспользоваться камерным форматом мероприятия и поговорить со спикерами о том, что важно именно вам;
  • познакомиться с коммерческими директорами компаний со всей страны, найти себе новых друзей, партнеров и клиентов;
  • провести три классных дня в Москве погружаясь в тему продаж, маркетинга и прибыли и получить множество инсайтов и новых идей для бизнеса.
     

О чем пойдет речь на обучении в "Школе коммерческого директора":

  • построение системной стратегии маркетинга для увеличения продаж,
  • как повысить эффективность вашей системы лидогенерации, чтобы она приносила в разы больше лидов,
  • как перейти от транзакционных продаж к экспертным и за счет этого существенно повысить объем продаж,
  • ключевые инструменты экспертных продаж,
  • как нанимать лучших в отдел продаж,
  • как провести собеседование с менеджером по продажам,
  • как оценить потенциал менеджера по продажам,
  • как построить эффективную систему мотивации в отделе продаж,
  • материальная и нематериальная мотивация в отделе продаж,
  • как работать с дебиторской задолженностью,
  • как вернуть долги и не потерять клиента,
  • техника проведения переговоров о дебиторской задолженности,
  • как правильно обрабатывать входящие звонки, чтобы не терять клиентов,
  • как увеличить продажи на входящих обращениях клиентов.


Занятия курса проводят ведущие российские эксперты в области продаж, менеджмента и коммерческой деятельности: Тимур Асланов, Альберт Тютин, Елена Жданова, Сергей Лосев, Дмитрий Ткаченко.

Курс рассчитан на опытных руководителей. Это личный опыт и рекомендации экспертов, реально работающие техники, разбор конкретных примеров и кейсов, инструменты и технологии для внедрения. И, конечно, ответы на вопросы участников.

Купить билет можно на сайте: https://clck.ru/MRbpC

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ИД "Имидж-Медиа"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Выставка
В Москве прошел XVIII Международный конгресс
В
УНКОМТЕХ приглашает на выставку Cabex 2020

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно