Об этом пойдет разговор на интенсивном обучающем курсе от журнала «Управление сбытом» «Школа коммерческого директора», который состоится 25-27 марта в Москве
Зачем идти на курс:
- разложить по полочкам важные знания коммерческой работы и дополнить их новыми актуальными инструментами;
- активно позаниматься практикой, разобрать кейсы, в том числе свои;
- воспользоваться камерным форматом мероприятия и поговорить со спикерами о том, что важно именно вам;
- познакомиться с коммерческими директорами компаний со всей страны, найти себе новых друзей, партнеров и клиентов;
- провести три классных дня в Москве погружаясь в тему продаж, маркетинга и прибыли и получить множество инсайтов и новых идей для бизнеса.
О чем пойдет речь на обучении в "Школе коммерческого директора":
- построение системной стратегии маркетинга для увеличения продаж,
- как повысить эффективность вашей системы лидогенерации, чтобы она приносила в разы больше лидов,
- как перейти от транзакционных продаж к экспертным и за счет этого существенно повысить объем продаж,
- ключевые инструменты экспертных продаж,
- как нанимать лучших в отдел продаж,
- как провести собеседование с менеджером по продажам,
- как оценить потенциал менеджера по продажам,
- как построить эффективную систему мотивации в отделе продаж,
- материальная и нематериальная мотивация в отделе продаж,
- как работать с дебиторской задолженностью,
- как вернуть долги и не потерять клиента,
- техника проведения переговоров о дебиторской задолженности,
- как правильно обрабатывать входящие звонки, чтобы не терять клиентов,
- как увеличить продажи на входящих обращениях клиентов.
Занятия курса проводят ведущие российские эксперты в области продаж, менеджмента и коммерческой деятельности: Тимур Асланов, Альберт Тютин, Елена Жданова, Сергей Лосев, Дмитрий Ткаченко.
Курс рассчитан на опытных руководителей. Это личный опыт и рекомендации экспертов, реально работающие техники, разбор конкретных примеров и кейсов, инструменты и технологии для внедрения. И, конечно, ответы на вопросы участников.
Купить билет можно на сайте: https://clck.ru/MRbpC