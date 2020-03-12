Дорогие коллеги!

Несколько раз мы обращались с просьбой принять участие в судьбе дочери нашего коллеги – Юлианы Сырцевой (Югра), которой требуется срочное дорогостоящее лечение.

Рады сообщить Вам, что на сегодняшний день сбор закрыт - средства, необходимые для лечения Юлианы, собраны.

Большое спасибо всем за участие и помощь!

С каждым таким моментом становятся очевидны тот потенциал и сила, которые возникают при сплочении отраслевого сообщества и всего нашего общества в целом. Вместе нам по плечу все, что угодно!

С уважением,

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ