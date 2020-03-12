Открытая студия RusCable Review
12 марта 2020, 16:25
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Дорогие коллеги!
Несколько раз мы обращались с просьбой принять участие в судьбе дочери нашего коллеги – Юлианы Сырцевой (Югра), которой требуется срочное дорогостоящее лечение.
Рады сообщить Вам, что на сегодняшний день сбор закрыт - средства, необходимые для лечения Юлианы, собраны.
Большое спасибо всем за участие и помощь!
С каждым таким моментом становятся очевидны тот потенциал и сила, которые возникают при сплочении отраслевого сообщества и всего нашего общества в целом. Вместе нам по плечу все, что угодно!
С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ
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