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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Средства для лечения Юлианы Сырцевой собраны. Благодарим всех за участие

Средства для лечения Юлианы Сырцевой собраны. Благодарим всех за участие

12 марта 2020, 16:25
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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281 просмотр

Дорогие коллеги!

Несколько раз мы обращались с просьбой принять участие в судьбе дочери нашего коллеги – Юлианы Сырцевой (Югра), которой требуется срочное дорогостоящее лечение.

Рады сообщить Вам, что на сегодняшний день сбор закрыт - средства, необходимые для лечения Юлианы, собраны.

Большое спасибо всем за участие и помощь!

С каждым таким моментом становятся очевидны тот потенциал и сила, которые возникают при сплочении отраслевого сообщества и всего нашего общества в целом. Вместе нам по плечу все, что угодно!

С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ

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