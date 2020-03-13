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Мероприятия

Бесплатный вебинар для кабельщиков от Columbus&Dassault Systems : "Delmia Ortems: Решение по планированию кабельного производства"

Бесплатный вебинар для кабельщиков от Columbus&Dassault Systems : Delmia Ortems: Решение по планированию кабельного производства

13 марта 2020, 18:16
Рубрика: Мероприятия
Метки: Columbus, Dassault Systems, Delmia Ortems
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Международная ИТ-консалтинговая компания Columbus в сотрудничестве с ИТ-компанией Dassault Systems 25 марта 2020, в 12:00 проведет вебинар «Delmia Ortems: Решение по планированию кабельного производства».
В рамках вебинара будут рассмотрены выгоды и возможности от внедрения системы усовершенствованного планирования Delmia Ortems на предприятиях кабельной отрасли.
APS-система ORTEMS - это уникальная линейка программных решений для оперативного планирования производства и составления оптимальных производственных расписаний. 

На вебинаре мы рассмотрим:
•    реальный функционал и возможности APS-системы Delmia Ortems;
•    целесообразность и эффективность перехода на централизованную и специализированную систему планирования;
•    проблематику планирования на кабельном производстве;
•    выгоды, которые получит кабельное производство, внедрив APS-систему Delmia Ortems ;

Кому будет интересно:
•    Генеральные директора
•    ИТ-директора
•    Директора по производству
Вебинар проведет Иван Котов - директор практики систем планирования производства Columbus, имеющий более чем 16 летний опыт внедрения, развития и поддержки системы планирования производства с оптимизацией ORTEMS.
Помимо детального разбора системы, Вас ожидает реальная демонстрация ее возможностей и  ответы на все вопросы, касающиеся решения Delmia Ortems. 

Все подробности вы сможете узнать, перейдя по ссылке: http://bit.ly/3aSyvkG

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