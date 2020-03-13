Международная ИТ-консалтинговая компания Columbus в сотрудничестве с ИТ-компанией Dassault Systems 25 марта 2020, в 12:00 проведет вебинар «Delmia Ortems: Решение по планированию кабельного производства».

В рамках вебинара будут рассмотрены выгоды и возможности от внедрения системы усовершенствованного планирования Delmia Ortems на предприятиях кабельной отрасли.

APS-система ORTEMS - это уникальная линейка программных решений для оперативного планирования производства и составления оптимальных производственных расписаний.

На вебинаре мы рассмотрим:

• реальный функционал и возможности APS-системы Delmia Ortems;

• целесообразность и эффективность перехода на централизованную и специализированную систему планирования;

• проблематику планирования на кабельном производстве;

• выгоды, которые получит кабельное производство, внедрив APS-систему Delmia Ortems ;

Кому будет интересно:

• Генеральные директора

• ИТ-директора

• Директора по производству

Вебинар проведет Иван Котов - директор практики систем планирования производства Columbus, имеющий более чем 16 летний опыт внедрения, развития и поддержки системы планирования производства с оптимизацией ORTEMS.

Помимо детального разбора системы, Вас ожидает реальная демонстрация ее возможностей и ответы на все вопросы, касающиеся решения Delmia Ortems.

Все подробности вы сможете узнать, перейдя по ссылке: http://bit.ly/3aSyvkG