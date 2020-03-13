Энергоблок №1 Кольской АЭС выведут в плановый ремонт

14 марта 2020 года в соответствии с графиком ремонта энергоблоков России на Кольской АЭС стартует ремонтная кампания. Она продлится 246 суток. Первым в плановый капитальный ремонт выведут энергоблок №1.

Это обязательная ежегодная процедура, в ходе которой намечено реализовать сразу несколько новых масштабных проектов. Особое внимание планируется уделить вопросам управления ресурсом электротехнического оборудования: модернизировать систему возбуждения турбогенераторов с заменой генераторов собственного расхода и провести обновление устройств релейной защиты блоков генератор-трансформатор.

«В этот раз мы целенаправленно решили сконцентрировать максимальные ресурсы на обновлении электрических систем в рамках программы обеспечения безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков. Ведь устройства релейной защиты и автоматики являются одним из ключевых элементов, обеспечивающих надежную работу оборудования. Масштаб работы немалый - предстоит уложить около 70 км новых кабельных линий и провести их расключение в 30 электрошкафах», - рассказал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Кроме того, на энергоблоке № 1 предстоит выполнить большой комплекс регламентных работ. Среди них – капитальный ремонт главных запорных задвижек, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, реакторной установки с полной выгрузкой и контроль герметичности оболочек топливных сборок (кассет).

В период ремонтной кампании нагрузку 1280 МВт в соответствии с диспетчерским графиком будут обеспечивать энергоблоки № 2,3 и 4 Кольской АЭС.

По данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, радиационный фон в районе Кольской АЭС соответствует естественному природному фону на территории Мурманской области.

С момента пуска первенца заполярной атомной энергетики на атомной станции выработано более 431 млрд кВтч электроэнергии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru