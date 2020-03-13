Комиссия Минстроя России по рассмотрению заявлений лиц, имеющих намерение стать приобретателями незавершенных объектов строительства, одобрила заявку Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Республики Башкортостан на завершение строительства многоквартирного дома в г. Уфа. Достраиваться объект будет за счет средств субъекта.

В соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан в 2020 г. в региональном бюджете предусмотрено предоставление субсидии Фонду защиты прав дольщиков Республики Башкортостан на цели реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

На заседании Совета регионального фонда, которое состоялось в конце прошлого года, было принято решение о направлении средств регионального бюджета на завершение строительства секций А и Б многоквартирного дома в квартале улиц Октябрьской революции, Пушкина, Новомостовой и проспектом Салавата Юлаева в Уфе, застройщиком которого выступало ООО СК «КВАРТАЛ», признанное банкротом. Дом состоит из 120 квартир общей площадью 10,5 тыс. кв. метров.

«Мы видим, что механизм достройки проблемных домов путем передачи обязательств региональным фондам работает. Профильная комиссия Минстроя под моим руководством все больше одобряет подобные заявки. Что важно, регионы, у которых есть возможность взять финансирование достройки на себя, начали это делать. Для завершения строительства дома в Башкирии не потребуется выделение дополнительных средств из федерального бюджета» - прокомментировал замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

На заседании Комиссии Минстроя России также были рассмотрены заявления региональных фондов Чувашской Республики, Красноярского края, Республики Татарстан, Самарской и Тамбовской областей. Обязательства по завершению строительства многоквартирных домов в этих субъектах также будут переданы региональным Фондам.

Заключения Минстроя России будут направлены в Арбитражные суды для проведения дальнейших процедур по передаче имущества и обязательств застройщиков - банкротов.