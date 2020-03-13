На сегодняшний день ГИСП является важнейшим средством взаимодействия государства и промышленных предприятий в более чем 40 отраслях промышленности. С момента запуска платформы было создано более 300 сервисов, предоставляющих предприятиям широкий спектр возможностей: от привлечения финансирования, возможностей торговой площадки до использования самых передовых технологий развития производства.

Ориентируясь на потребности промышленных предприятий и учитывая востребованность сервисов платформы, был разработан более удобный интерфейс сайта и личных кабинетов для пользователей ГИСП, а также - полезные инструменты по работе с сервисами.

Личный кабинет пользователя стал персонализированным, что безусловно повысит его удобство: календарь отчетности и оповещения о сроках ее сдачи, актуальные для предприятия меры поддержки и календарь их проведения, возможность сохранять избранные сервисы - все эти инструменты призваны не только улучшить пользовательский опыт взаимодействия с платформой, но, в первую очередь, повысить эффективность бизнес-процессов промышленных предприятий.

Новая карта сервисов с удобным поиском и описанием функционала позволит быстрее и эффективнее сориентироваться в цифровых возможностях ГИСП, а «Умный помощник» поможет найти необходимые сервисы и информацию с учетом профиля предприятия и выбранных им фильтров.

Обновленная главная страница демонстрирует основные направления деятельности ГИСП по поддержке промышленных предприятий: меры государственной поддержки, инвестиции, каталог продукции, сервисы торговой площадки и полезная аналитика. В каждом из направлений в виде баннеров доступны самые актуальные сервисы и продукты системы.

Служба технической поддержки ГИСП окажет помощь с любыми возникшими вопросами, а также примет Ваши предложения по улучшению работы системы в целях ее развития.