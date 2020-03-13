Как стартапу удивить "Северсталь"

В Технопарке «Сколково» прошел Open Day крупнейшей в России акселерационной программы в сфере металлургии Severstal SteelTech. Эксперты рассказали, какие проекты могут заинтересовать компанию «Северсталь» и объявили, что заявки на участие в акселераторе принимаются до 30 апреля.

Компания переходит от внутренних инноваций к внешним

«Потенциал у компании большой, и мы надеемся, что сотрудничество со стартапами поможет лучше реализовать его. Мы собираемся увеличивать количество новых видов продукции, внедрять самые передовые технологии, стать превосходным, то есть превосходящим конкурентов клиентоориентированным сервисом. Поэтому внешние инновации в нашей стратегии очень важны. С помощью акселератора мы надеемся привлечь новые продуктовые и технологические идеи», — сказал генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

А директор по развитию бизнес-системы «Северстали» Дмитрий Горбачев добавил, что надеется на взаимовыгодное партнерство — с помощью опытных экспертов и современных технологий ПАО «Северсталь» стартаперам будет легче адаптироваться, доработать и внедрить идеи, а компания благодаря внешним инновациям поймет, что и в каких сферах можно улучшить.

«Раньше “Северсталь” фокусировалась на внутренних инновациях — в компании действует более десяти инновационных центров. Но пришло время меняться, смотреть на проблемы шире, привлекать внешние идеи, которые, возможно, окажутся неожиданными, такими, какие просто не приходили нам в голову. Надеемся, что акселератор поможет нам следить за мировыми трендами, быстрее развиваться. Похожие акселераторы есть у многих европейских компаний», — добавил Горбачев.

Инновационное напыление проволоки

Акселератор Severstal SteelTech был запущен в 2019 году. Тогда заявки на участие подали более 200 стартапов из разных регионов России. 53 из них прошли в онлайн-предакселератор, 10 были отобраны для участия в очном этапе, из них для продолжения сотрудничества остались 7 проектов-победителей.

С одним из этих стартапов, компанией «Тау», «Северсталь» уже заключила договор. Предложенная «Тау», технология DryCycle, позволяющая при эмалировании проводов и кабелей использовать сухое напыление, уже начала применяться на производстве. По словам Дмитрия Горбачева, такая технология позволит сделать проводку более прочной и износостойкой, а производство — более экологичным, ведь устранение вредных химических растворителей в производственном цикле — давняя цель проволочной и кабельной промышленности. Коммерческий директор «Тау Групп» Сергей Цветков рассказал, что очень доволен сотрудничеством с «Северсталью» и не ожидал такого быстрого внедрения новой технологии в производство.

«Сегодня на проволоку в основном наносится не слишком современное покрытие — жидкое, с использованием химических растворителей. Такое производство не обходится без вредных выбросов в атмосферу. При сухом напылении по технологии DryCycle (она сочетает в себе точную механику, автоматизацию, химию и продвинутую алгоритмику) практически не остается отходов, такое производство экологичнее и экономичнее. У “Северстали” прекрасный бизнес-кейс, если стартапер предлагает рабочую идею, ее реализация может произойти очень быстро. Я убедился в этом на собственном опыте», — поделился Цветков.

Нужны инновации в охране труда

Новый конкурс на участие в Severstal SteelTech уже объявлен, заявки от стартапов будут приниматься до 30 апреля. Причем в этом году акселератор предлагает не ограничиваться энергоэффективными технологиями. В фокусе Severstal SteelTech-2020 также охрана труда и экология. «Северсталь» ставит цель к будущему году снизить травматизм на производстве на 50%, и тут без свежих идей не обойтись. Сделать производство более экологичным, по мнению руководства «Северстали», также очень важно — это направление сейчас является приоритетным (план инвестиций в экологические проекты на 2020 год составляет около 1,1 млрд рублей).

Стартаперы даже могут предлагать проекты, не связанные напрямую с металлургией. По словам Шевелева, «Северстали» интересны и те инновационные продукты, которые могут стать востребованными у партнеров компании.

«В этом году технологический фокус акселератора Severstal SteelTech шире и охватывает все ключевые производственные направления работы компании. Сотрудничество с коллегами из Фонда “Сколково” поможет нам получить существенный приток новых и эффективных проектов, расширить сферу поиска решений, провести глубокую экспертизу, а участникам акселерационной программы удастся быстрее пройти путь от заявки до имплементации идей на практике», — сказал Шевелев.

Кто и что получит от акселератора

К участию в акселераторе приглашаются стартапы с продуктом на стадии прототипа и выше. Желательно, чтобы у конкурсантов было понимание, в каком процессе «Северстали» может быть применена разработка и какой она даст экономический эффект, а также готовность внести в продукт доработки и адаптировать его под нужды заказчика.

В свою очередь участники Severstal SteelTech Accelerator получат менторскую поддержку от профильных отраслевых экспертов, смогут презентовать свои предложения топ-менеджменту компании «Северсталь», получить софинансирование и провести пилотные испытания на реальных промышленных объектах, претендовать на инвестиции фонда Severstal Ventures и расширить свой бизнес за счет партнерства с одной из ведущих металлургических компаний мира.

Автор: Наталья Сысоева