Немецкая компания Nordex – производитель ветровых турбин – заключила новый контракт в рамках четвертого этапа строительства ВЭС проектной мощностью 256 МВт в Бразилии, в соответствии с которым Nordex поставит 24 ветровые турбины AW132/3465 суммарной мощностью ≈84 МВт.

ВЭС строится на берегу Атлантического океана недалеко от г. Сан-Мигел-дуГостозу (São Miguel do Gostoso) в штате Рио-Гранди-ду-Норти (Rio Grande do Norte) на востоке страны. Ветроагрегаты будут установлены на 120-метровых бетонных башнях, изготовленных на заводе Nordex в г. Арея-Бранка (Areia Branca), расположенном недалеко от площадки строящейся ВЭС. Гондолы ветровых турбин будут также произведены на принадлежащем Nordex заводе в северо-восточном штате страны Баия (Bahia). По информации Nordex лопасти для турбин будут также изготовлены в Бразилии, чтобы обеспечить максимальное участие в проекте местных производителей. Дополнительно, Nordex подписала соглашение о техническом обслуживании и ремонте ветровых турбин сроком на 15 лет. Ранее Nordex поставила и установила 50 турбин AW132/3465 на площадке будущей станции в рамках реализации трех предыдущих этапов проекта.

В июле 2018 г. Nordex подписала контракт с международной энергетической компанией Enel Green Power, занимающейся реализацией проектов строительства объектов ВИЭ-генерации, на поставку и установку ветровых турбин суммарной мощностью 595 МВт для бразильской ВЭС Lagoa dos Ventos. Согласно условиям контракта Nordex поставит 191 турбину типа AW125, которые будут установлены на 120-метровых бетонных башнях, также изготовленных на заводе Nordex в Бразилии. Кроме того, Nordex подписала контракт с региональной энергокомпанией Furnas, дочерней структурой крупнейшей энергетической компании Бразилии Electrobras, на поставку и установку ветровых турбин для 123 МВт ВЭС Fortim. В настоящее время общая мощность объектов ветровой генерации, уже построенных Nordex и находящихся в стадии строительства в Бразилии, составляет 1,9 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology