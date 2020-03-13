Выход на проектную мощность порта "Лавна", который строится на западном берегу Кольского залива под Мурманском, планируется к первому кварталу 2022 года. Об этом заявил журналистам в пятницу в Коле глава Мурманской области Андрей Чибис после заседания координационного совета по реализации инвестпроекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла".

Генеральным заказчиком строительства выступает ФКУ "Росмодернизация" Минтранса России. Целью проекта является создание действующего круглогодичного глубоководного морского порта на западном берегу Кольского залива для переработки нефтеналивных грузов и перевалки угля, интегрированного в международный транспортный коридор "Север-Юг".

"План, который был зафиксирован в государственном контракте, - это <...> первый квартал 2022 года. Соответствующая проектная мощность порта должна быть обеспечена в эти сроки. Сейчас идем в плане, рисков мы не видим, те проблемы, которые есть, они контролируемые и решаемые", - сказал Андрей Чибис.

Координационный совет проходил с участием представителей заказчика - компании "Ространсмодернизация", финансирующей организации, энергетиков. Стороны обсудили этапы строительства, перспективные объемы грузооборота порта. "Подтвержденный объем потребностей <...> в грузообороте - 44 млн тонн, после выхода на полную проектную мощность по завершении строительства", - сказал Чибис.

Строительство порта

Для доставки грузов в порт "Лавна", где будут действовать угольные, нефтеналивные терминалы, сортировочный узел, идет строительство железнодорожной ветки длиной 46 км и железнодорожного моста через реку Тулома длиной 1570 м.

Проект строительства комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск включен в госпрограмму "Развитие транспортной системы России", Стратегию развития железнодорожного транспорта, Транспортную стратегию РФ и в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры. Первую очередь терминала мощностью 9 млн тонн планировалось запустить в декабре 2019 года, вторую - в декабре 2021 года. В 2019 году, по словам Чибиса, была проведена корректировка сроков исполнения проекта.