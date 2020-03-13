Правительство австралийского штата Квинсленд (Queensland) одобрило разработку крупномасштабного проекта ветровой генерации суммарной мощностью 1 200 МВт.

На площадке ВЭС, расположенной в сосновом бору, находящемся в собственности правительства штата в регионе Wide Bay-Burnett, планируется установить до 226 ветровых турбин. Вырабатываемая ВЭС электроэнергия будет передаваться на ПС Woolooga* в юго-восточной части штата Квинсленд. ВЭС сможет стать участником национального электроэнергетического рынка и обеспечить чистой и недорогой электроэнергией местного производства один из крупнейших и наиболее быстро развивающихся центров нагрузки в Австралии. Для реализации проекта холдингом Siemens и компанией Квинсленд Clean Sight, специализирующейся в производстве электроэнергии из ВИЭ, создано совместное предприятие Forest Wind, которое планирует инвестировать в проект $ 1,3 млрд. Строительство ВЭС планируется в период с конца 2020 г. по 2022 г. Сроки начала строительства зависят от сроков финансового закрытия проекта и заключения контрактов на поставку электроэнергии. Ожидается, что ВЭС сможет выдать первую электроэнергию в 2023 г.

Реализация проекта будет способствовать достижению поставленной правительством Квинсленда цели по доведению доли ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующих мощностей штата до 50% к 2030 г. На сегодняшний день в Квинсленде предложены к реализации проекты строительства ВИЭ-генерации общей мощностью свыше 18 ГВт.

Официальный сайт Forest Wind

* ПС Woolooga находится в собственности системного оператора штата Квисленд – Queensland Electricity Transmission Corporation Limited (Powerlink Queensland).