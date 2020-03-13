Группа компаний «Хевел» до конца года построит 25 объектов солнечной генерации совокупной мощностью более 480 МВт. В первом квартале 2020 года уже введены в эксплуатацию Чемальская СЭС мощностью 10 МВт в Республике Алтай, а также две очереди Бурзянской СЭС общей установленной мощностью 10 МВт в Республике Башкортостан.

Новые проекты будут реализованы на территории России в Республиках Калмыкия, Адыгея, Бурятия, в Саратовской и Омской областях, Краснодарском крае, также будут осуществлены крупные экспортные проекты в Республике Казахстан.

В Калмыкии будут построены вторая очередь Малодербетовской СЭС мощностью 45 МВт и третья очередь Яшкульской СЭС мощностью 25 МВт, в Бурятии – первая и вторая очереди Торейской СЭС мощностью 25 и 20 МВт, в Саратовской области – первая очередь Дергачевской СЭС мощностью 25 МВт, в Омской области - Нововаршавская СЭС мощностью 30 МВт, в Республике Адыгея – Адыгейская СЭС мощностью 4 МВт и Шовгеновская СЭС мощностью 4,9 МВт, в Краснодарском крае – Лабинские СЭС (9 солнечных станций по 4,9 МВт) суммарной мощностью 44,1 МВт.

В Республике Казахстан в марте 2020 завершено строительство самого крупного объекта – СЭС «Нура» установленной мощностью 100 МВт, до конца года на территории республики планируется построить: СЭС «Кентау» мощностью 50 МВт, СЭС «Шымкент» мощностью 20 МВт, СЭС «Капшагай» мощностью 3 МВт, СЭС «Сарыбулак» мощностью 4,95 МВт, СЭС «Кушата» мощностью 10 МВт и СЭС «Шоктас» мощностью 50 МВт.

В 2019 году Группа компаний «Хевел» построила и ввела в эксплуатацию более 300 МВт солнечной генерации в республиках Бурятия, Калмыкия, Алтай, Астраханской и Оренбургской областях. В общей сложности с 2014 года компания построила 607,5 МВт сетевой солнечной генерации.