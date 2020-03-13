RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Модернизация

В юго-западном энергорайоне проведут телевизионный контроль 18 крупных подстанций

Для повышения надежности потребителей энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» в течение 2020 года проведут тепловизионное обследование  18 высоковольтных подстанций в зоне присутствия филиала.

Специалисты выполнят обследование подстанций, обеспечивающих электроэнергией более 450 тысяч бытовых потребителей, 300 социальных объектов и 12 крупных предприятий пригорода Геленджика, Анапы и Новороссийска.

Напомним, тепловизионное обследование подстанций напряжением 35 кВ энергетики выполняют один раз в три года, подстанций напряжением 110 кВ каждые два года, а подстанций особого значения – ежегодно.

Тепловизор – это сверхточный прибор мгновенной фиксации тепловых полей бесконтактным способом, во многом напоминает фотоаппарат. Высокочувствительный прибор помогает проводить диагностику энергооборудования и обследование установок в диапазоне частот инфракрасного излучения. В инфракрасных лучах проявляются дефекты, которые не видны невооруженным глазом, но связаны с повышенным нагревом в местах контактных соединений.

Тепловизионная диагностика сегодня является одним из наиболее эффективных методов выявления дефектов и предупреждения возможных сбоев в работе энергооборудования. Такое обследование позволяет на ранних стадиях и дистанционно выявить и устранить скрытые неполадки.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией  пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты  Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тыс. кв. км  с численностью населения более 500 тысяч человек. Юго-Западные электрические сети – это 77 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью порядка 5,5 тысяч км. Обслуживание Юго-Западных электросетей производится в сложных климатических условиях, которые отнесены к «особым» по условиям гололедообразования и большими ветровыми нагрузками.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергоблок №1 Кольской АЭС выведут в плановый ремонт
Новый цех по переработке молока в Исаклинском районе подключен к
В адыгейском энергорайоне отремонтировано 23 подстанции и 238 км ЛЭП
Компания

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно