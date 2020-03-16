Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку в г. СанктПетербург, где провёл встречу с главой региона Александром Бегловым, а также посетил ряд предприятий региона.

В рамках встречи Денис Мантуров и Александр Беглов обсудили текущее состояние и перспективы промышленного развития Санкт-Петербурга в контексте актуальных глобальных экономических вызовов.

Также Денис Мантуров посетил технопарк «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» - культурно-деловое пространство, проект инновационно-образовательной экосистемы для технологического предпринимательства в Санкт-Петербурге. Министр ознакомился с инфраструктурой технопарка и провел осмотр выставки резидентов, специализирующихся в области информационных технологий, радиоэлектроники, медицины и фармацевтики, машиностроения, робототехники, биотехнологий, дизайна и архитектуры.

Важно развивать не только традиционные для Санкт-Петербурга отрасли обрабатывающей промышленности, такие как судостроение, фармацевтика, машиностроение, металлургия, пищевая промышленность и другие, но и открывать возможности для развития среднего и малого предпринимательства. Технопарк создаёт для резидентов необходимые условия для технологической и производственной коллаборации. Здесь объединены технологические компании из самых разных отраслей и профилей, чтобы они могли эффективно взаимодействовать, обмениваться опытом и помогать друг другу. Многие из представленных сегодня решений уже не только вышли на внутренний рынок, но и пользуются спросом на зарубежных рынках. Другие проекты, которые пока находятся на стадии разработки, также обладают серьезным экспортным потенциалом. Мы будем прорабатывать вопрос о содействии этим проектам в их развитии и дальнейшем продвижении в регионы, в том числе и в рамках национальных проектов