В связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией многие страны мира усиливают меры карантина.

В Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее, есть определенная динамика – за выходные заболели еще 20 человек. Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений.

1. Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно.

Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 г.

2. Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом.

До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.

3. Со вторника, 17 марта 2020 г., режим свободного посе­щения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

С субботы, 21 марта 2020 г. (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 г. (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Прошу родителей, дети которых не посещают школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому.

4. Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

5. В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств.

Эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта.

6. Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан.

7. Оперативному штабу по экономическим вопросам в городе Москве поручено подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

8. Разъяснение порядка применения ограничений, введенных режимом повышенной готовности, возложено на Оперативный штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в городе Москве.

Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет.

Надеюсь на понимание, поддержку и чувство солидарности москвичей.

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ».