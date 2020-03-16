Недостроенный стенд RusCable.Ru

Внимание! Выставка Cabex-2020 и RusCableCLUB-2020 переносятся в соответствии с принятым сегодня указом Мэра Москвы от 16 марта 2020 года №21-УМ, размещенном на сайте mos.ru.

Выставка Cabex-2020 должна была открыться завтра и сегодня были завершены все приготовления. Практически все стенды застроены и готовы к работе. Однако,в соотстветствии с новым Указом вводятся ограничения на мероприятия численностью более 50 человек, что не позволяет обеспечить работу выставки. В связи с этим, очевидно, будет принято решение о переносе выставки. На данный момент официальной информации от организаторов Cabex о новых сроках проведения выставки не поступало, однако, вероятнее всего, что выставка теперь пройдет не ранее 10 апреля 2020 года. Об этом написано на официальном сайте выставки.

Наше собственное мероприятие RusCableCLUB-2020 - главная неформальная встреча поставщиков и потребителей кабельной продукции так же переносится. RusCableCLUB-2020 состоится во второй день выставки Cabex, но о сроках проведения пока говорить рано. Мы приняли решение перенести мероприятие, а не сокращать число участников, потому что RusCableCLUB - это общая история, где каждый участник клуба - его важнейшая составляющая. Поэтому, мероприятие, несмотря на 100% готовность мы так же переносим. Мы искренне благодарим партнеров RusCableCLUB - 2020 УК "Кавказкабель", ЭЛКАТ, Ункомтех, ПластКрафт, КЗ "Эксперт-Кабель", Xinming, РОССЭД, Калужский кабельный завод, ГК "Москабельмет" и Ассоциацию "Электрокабель" за поддержку, которую они нам оказали. Мы уверены, что коронавирус укрепит отношения внутри кабельного сообщества, а выставка Cabex и RusCableCLUB, как индикаторы "здоровья и зрелости" пройдут сразу после снятия ограничений и решения проблем с коронавирусом.

Уже сейчас редакция портала активно связывается и распрастраняет информацию о переносе сроков мероприятий. Мы будем рады, если вы поделитесь материалом в соц.сетях или отправите своим партнерам и коллегам, которые планировали принять участие в выставке, провести встречи и переговоры.

Мы призываем не поддаваться панике и с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным вспышкой Covid-2019.

С уважением, команда медиахолдинга "РусКабель"

UDP. Официальный пресс-релиз от организаторов Cabex-2020