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16 марта 2020, 18:09
Рубрика: Новости портала
Метки: ruscable.ru, cabex-2020, КОРОНАВИРУС
Недостроенный стенд RusCable.Ru
Внимание! Выставка Cabex-2020 и RusCableCLUB-2020 переносятся в соответствии с принятым сегодня указом Мэра Москвы от 16 марта 2020 года №21-УМ, размещенном на сайте mos.ru.
Выставка Cabex-2020 должна была открыться завтра и сегодня были завершены все приготовления. Практически все стенды застроены и готовы к работе. Однако,в соотстветствии с новым Указом вводятся ограничения на мероприятия численностью более 50 человек, что не позволяет обеспечить работу выставки. В связи с этим, очевидно, будет принято решение о переносе выставки. На данный момент официальной информации от организаторов Cabex о новых сроках проведения выставки не поступало, однако, вероятнее всего, что выставка теперь пройдет не ранее 10 апреля 2020 года. Об этом написано на официальном сайте выставки.
Наше собственное мероприятие RusCableCLUB-2020 - главная неформальная встреча поставщиков и потребителей кабельной продукции так же переносится. RusCableCLUB-2020 состоится во второй день выставки Cabex, но о сроках проведения пока говорить рано. Мы приняли решение перенести мероприятие, а не сокращать число участников, потому что RusCableCLUB - это общая история, где каждый участник клуба - его важнейшая составляющая. Поэтому, мероприятие, несмотря на 100% готовность мы так же переносим. Мы искренне благодарим партнеров RusCableCLUB - 2020 УК "Кавказкабель", ЭЛКАТ, Ункомтех, ПластКрафт, КЗ "Эксперт-Кабель", Xinming, РОССЭД, Калужский кабельный завод, ГК "Москабельмет" и Ассоциацию "Электрокабель" за поддержку, которую они нам оказали. Мы уверены, что коронавирус укрепит отношения внутри кабельного сообщества, а выставка Cabex и RusCableCLUB, как индикаторы "здоровья и зрелости" пройдут сразу после снятия ограничений и решения проблем с коронавирусом.
Уже сейчас редакция портала активно связывается и распрастраняет информацию о переносе сроков мероприятий. Мы будем рады, если вы поделитесь материалом в соц.сетях или отправите своим партнерам и коллегам, которые планировали принять участие в выставке, провести встречи и переговоры.
Мы призываем не поддаваться панике и с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным вспышкой Covid-2019.
С уважением, команда медиахолдинга "РусКабель"
UDP. Официальный пресс-релиз от организаторов Cabex-2020
Уважаемые участники и посетители выставки Cabex!
Вследствие введения на территории города Москвы режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) и принятия чрезвычайных мер ограничительного характера в отношении любых массовых мероприятий сегодня, 16 марта 2020 г., на территории города Москвы был введен запрет на проведение любых массовых мероприятий до 10 апреля 2020 года (указ Мэры Москвы от 16 марта 2020 года № 21-УМ).
В связи с вышеизложенным выставка Cabex в запланированные сроки (17-19 марта 2020 года) не состоится.
Наша компания продолжает внимательно следить за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, соответствующими решениями органов государственной власти, и надеется на скорейшую нормализацию ситуации.
Надеемся на Ваше понимание, поддержку и продолжение сотрудничества с нашей компанией после прекращения периода действия установленных ограничений.
О новых сроках проведения выставки Cabex будет сообщено дополнительно.
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