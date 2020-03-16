Системный оператор Франции Réseau de Transport d'Électricité (RTE) подписал контракт стоимостью свыше € 150 млн с итальянским производителем кабельной продукции Prysmian Group на поставку кабельных систем для присоединения строящейся шельфовой ВЭС Noirmoutier к национальной электрической сети.

Согласно условиям контракта Prysmian Group выполнит проектирование, изготовление, доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию двух трехжильных подводных КЛ с экструдированной изоляцией и однослойной броней напряжением 225 кВ переменного тока. КЛ будут проложены от шельфовой ПС до места выхода соединения на берег близ г. La Barre-de-Monts на западе Франции. Кроме того, в ответственность Prysmian Group также входит поставка и установка двух подземных КЛ с экструдированной изоляцией напряжением 225 кВ переменного тока для присоединения подводных КЛ к материковой ПС Soullans. Протяженность подводной части соединения равняется 27 км, подземной – 30 км. Пропускная способность соединения составит 500 МВт.

Кабели для будущего соединения будут изготовлены на заводах Prysmian Group в Финляндии, Италии и Франции. Поставка кабелей и ввод соединения в эксплуатацию запланированы на 2023 г. Проект сооружения шельфовой ВЭС Noirmoutier мощностью 496 МВт разрабатывается крупнейшими энергетическими компаниями ENGIE (Франция), EDP Renewables (Испания) и Sumitomo Corporation (Япония).

ВЭС сооружается в Бискайском заливе, в 29 км от западного побережья Франции. Глубина моря в месте сооружения станции колеблется от 15 до 35 м. На ВЭС будут установлены 62 ветровые турбины производства Siemens Gamesa (SG-8.0- 167 DD) мощностью 8 МВт каждая.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission