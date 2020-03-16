Важно: перенос сроков проведения РМЭФ

Уважаемые участники Российского международного энергетического форума!

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в городе был введен запрет проведения событий на аудиторию свыше 1000 человек в период с 16 марта по 30 апреля.

В связи с данным обстоятельством РМЭФ-2020, запланированный к проведению в период с 27 по 29 апреля 2020 года, переносится. Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» проработает новые даты форума с учетом реалистичной оценкой ситуации и исходя из возможностей соорганизаторов и ключевых участников.

За обновлениями дат вы можете следить на сайте проекта, всем участникам будут отправлены уведомления о новых сроках мероприятия.

Приносим извинения за причиненные неудобства.