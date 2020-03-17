В январе 1935 года включена под нагрузку линия электропередачи 110 кВ Владимир – Ковров, которая связала Владимирскую ТЭЦ с Ивановской и Нижегородской энергосистемами.

22 декабря 1920 года 8-м Всероссийским съездом Советов был принят Государственный план электрификации России (план ГОЭЛРО), ставший первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в России после революции. Для Владимирской губернии в плане ГОЭЛРО было намечено строительство новых электростанций и линий электропередачи в комплексе с развитием промышленности.

Владимирская ТЭЦ (позднее переименована во Владимирскую ТЭЦ № 1) – тоже детище ГОЭЛРО. Торжественная закладка станции состоялась 7 ноября 1926 года, а уже в начале декабря 1928 года Владимирская ТЭЦ вошла в число действующих электростанций.

Одновременно с сооружением первых электростанций велось строительство высоковольтных линий электропередачи и подстанций напряжением 35 и 110 кВ. В 1928 году была построена линия напряжением 35 кВ Владимир – Камешково, которую в 1929 году продолжили до г. Коврова. 14 января 1929 года в результате административно-территориальной реформы Владимирская губерния перестала существовать и вошла в состав Ивановской промышленной области.

В декабре 1932 года вступила в строй ВЛ 110 кВ ИвГРЭС – Шуя – Ковров – Вязники: она не только решила проблему электроснабжения центральной и северо-восточной части Владимирской губернии, но и обеспечила параллельную работу Ивановской и Нижегородской энергосистем.

В январе 1935 года включена под нагрузку ВЛ 110 кВ Ковров – Владимир, которая связала Владимирскую ТЭЦ с Ивановской и Нижегородской энергосистемами. По эффективности объединение с энергосистемами соответствовало установке на Владимирской ТЭЦ двух новых генераторов по 2500 кВт. На период второй пятилетки проблема электроснабжения Владимира была решена. В связи с вводом ВЛ 110 кВ Владимир – Ковров необходимость в ВЛ 35 кВ Владимир – Камешково – Ковров отпала, и она была демонтирована.

С включением ВЛ 110 кВ Ковров – Владимир началось развитие энергосистемы региона, а в будущем именно эта ЛЭП стала связующим звеном между Московской, Ивановской и Нижегородской энергосистемами.